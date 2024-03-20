CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Инфраструктура Импортонезависимость
|

Техническая документация Института по изысканиям и проектированию транспортных сооружений переведена в цифру

Корпорация «Элар» завершила проект по оцифровке документов и созданию электронной базы данных для «Инжмост Институт по изысканиям и проектированию транспортных сооружений». Об этом CNews сообщили представители корпорации «Элар».

В рамках проекта специалистами «Элар» было отсканировано и проиндексировано более 20 тыс. страниц документов, сформированы PDF-файлы с возможностью контекстного поиска по таким параметрам, как тип, номер, дата документа, название объекта и др.

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства связана с оперированием большим количеством различной документации. Среди оцифрованного массива, — чертежи, пояснительные проектные записи, ведомости и другие документы разной степени сохранности. Доступ к этим документам в электронном виде позволит работникам «Инжмост» значительно сократить временные затраты на поиск важной информации, а также обезопасить бумажный массив от регулярного использования и изнашивания. Все документы были оцифрованы на профессиональных сканерах «Элар», предназначенных для безопасного сканирования всех типов сшитых, расшитых, широкоформатных документов.

Сканеры «Элар» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

Помимо производства сканеров корпорация «Элар» активно развивает комплекс импортонезависимых решений для защиты, хранения и управления информацией. Наряду со сканерами оно предлагает технологии искусственного интеллекта, программные платформы для организации электронных архивов и специализированные системы долговременного хранения данных на оптических дисках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

«Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще