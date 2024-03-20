Техническая документация Института по изысканиям и проектированию транспортных сооружений переведена в цифру

Корпорация «Элар» завершила проект по оцифровке документов и созданию электронной базы данных для «Инжмост Институт по изысканиям и проектированию транспортных сооружений». Об этом CNews сообщили представители корпорации «Элар».

В рамках проекта специалистами «Элар» было отсканировано и проиндексировано более 20 тыс. страниц документов, сформированы PDF-файлы с возможностью контекстного поиска по таким параметрам, как тип, номер, дата документа, название объекта и др.

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства связана с оперированием большим количеством различной документации. Среди оцифрованного массива, — чертежи, пояснительные проектные записи, ведомости и другие документы разной степени сохранности. Доступ к этим документам в электронном виде позволит работникам «Инжмост» значительно сократить временные затраты на поиск важной информации, а также обезопасить бумажный массив от регулярного использования и изнашивания. Все документы были оцифрованы на профессиональных сканерах «Элар», предназначенных для безопасного сканирования всех типов сшитых, расшитых, широкоформатных документов.

Сканеры «Элар» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

Помимо производства сканеров корпорация «Элар» активно развивает комплекс импортонезависимых решений для защиты, хранения и управления информацией. Наряду со сканерами оно предлагает технологии искусственного интеллекта, программные платформы для организации электронных архивов и специализированные системы долговременного хранения данных на оптических дисках.