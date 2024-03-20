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«Страховой Дом ВСК» и Zunami подписали соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики

«Страховой Дом ВСК» и платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Цунами», разработчик – калининградская компания ООО «Инносети») заключили соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики. Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор «Страхового Дома ВСК» Александр Тарновский и генеральный директор Zunami Артем Ефимов. Об этом CNews сообщили представители «Страхового Дома ВСК».

Соглашение о намерениях включает обязательства сторон по стратегическому партнерству, расширению числа и повышению качества услуг цифрового страхования на российском логистическом рынке. Благодаря подключению к платформе Zunami «Страховой Дом ВСК» получает возможности для дальнейшего повышения качества и прозрачности страховых процессов и услуг для грузоперевозчиков.

Отраслевым клиентам ВСК теперь доступны преимущества цифрового страхования логистики: автоматизированные бизнес-процессы сопровождения страхования, доступ к аналитике по страховым выплатам и оптимизация процессов урегулирования.

С помощью работы на платформе все участники процесса – страховая компания, грузовладелец и грузоперевозчик – получают инструмент для управления и минимизации существующих и новых неочевидных рисков, а также для снижения количества случаев мошенничества.

«Сегодня автоматизация бизнес-процессов – это неотъемлемая часть развития логистической сферы. Через нее должны пройти все отраслевые компании, иначе они рискую потерять рентабельность. Чтобы цифровизация проходила быстрее и эффективнее, ВСК ищет для своих клиентов новые решения, которые улучшат процессы страхования грузоперевозок. Сотрудничество с Zunami поспособствует качественному улучшению услуг нашей компании и придаст новый импульс развитию страхования логистики в России», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор «Страхового Дома ВСК».

«Мы рады подключению к платформе одного из ключевых игроков страхования логистики. Сотрудничество Zunami и «Страхового Дома ВСК» положительно скажется на развитии рынка, а синергетический эффект даст толчок к быстрому выводу на рынок новых страховых продуктов и созданию ценностей для потребителей страхования логистики», - сказал Артем Ефимов, генеральный директор Zunami.

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