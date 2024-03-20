Россияне стали меньше бояться искусственного интеллекта

Страхов по поводу искусственного интеллекта за год стало меньше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Уже каждый второй россиянин не боится искусственного интеллекта, год назад таковых было 43%. Опасения и страхи остались лишь у каждого девятого. 36% опрошенных затруднились с ответом. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди мужчин больше тех, кто не боится искусственного интеллекта: 58% против 48% среди женщин. Россияне до 34 лет меньше всего подвержены технофобии. Чем выше уровень дохода респондентов, тем реже они рассказывали об опасениях по поводу нейросетей.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чуть чаще других опасениями по поводу развития искусственного интеллекта делились системные администраторы (19%): их особенно беспокоят вопросы защиты информации и персональных данных. Усиления мошенничества боятся юристы, они также напоминают, что законодательно развитие нейросетей пока никак не регулируется (18%). Секретари говорят о бездушности машин (18%). Главных бухгалтеров (18%) и линейных бухгалтеров (16%) беспокоят перспективы тотальной автоматизации и потери работы. Охранники (13%) предрекают киберапокалипсис.

А вот каждый второй логист считает, что внедрение искусственного интеллекта способно снизить количество внештатных ситуаций в транспортной отрасли. Несмотря на регулярные сообщения об испытаниях беспилотных авто, водители развития искусственного разума практически не боятся, а в случае чего готовы переквалифицироваться в операторов беспилотных транспортных средств.

Большинство маркетологов и дизайнеров с интересом следит за развитием нейросетей и уже применяет их в работе: «Использую для нестандартных и оперативных решений, а также при обработке больших объемов информации»; «Рассматриваю ИИ как новые возможности и с позиции дополнительного инструментария».

Меньше всего нейросети пугают своих создателей — программистов: «Это отличная технология, а не замена!»; «ИИ пока что управляют люди»; «Тема раздута средствами массовой информации. Бояться нечего — весь прогресс к лучшему».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 521

Время проведения: 13-20 февраля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов