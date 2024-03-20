Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition

«Группа Астра» и компания DIS Group подтвердили совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» версии 1.3.1 и ОС Astra Linux 1.7. Пользователи защищенной операционной системы могут быть уверены в надежности комплексного решения и с его помощью повысить эффективность и скорость своих бизнес-процессов: автоматически консолидировать данные из разных источников, формировать на их основе документы и оперативно рассылать их внутри организации или контрагентам. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Группа Астра» и российская ИT-компания DIS Group сообщают об официальной сертификации ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Ready for Astra.

Сертифицированная ОС Astra Linux Special Edition обеспечивает стабильную и безопасную работу ИТ-инфраструктуры любого масштаба и подходит для обработки сведений различной степени конфиденциальности благодаря комплексу встроенных СЗИ.

Кросс-отраслевая ETL-платформа «Плюс7 ФормИТ» является одним из ключевых продуктов DIS Group. Решение ориентировано на компании, которые стремятся создать единое цифровое пространство и повысить эффективность работы с финансовыми данными: консолидировать их и оперативно обмениваться ими внутри организации, с партнерами, клиентами и т.д.

Платформа позволяет интегрировать информацию из множества корпоративных ресурсов, включая файлы, web-формы и электронную почту, и на их основе автоматически создавать, воспроизводить и рассылать персонализированные документы любого формата и сложности. Вместе с возможностью ускорить бизнес-процессы производитель продукта отмечает простоту его применения: пользователь без навыков программирования может успешно работать в визуальной среде no-code, не привлекая профильных специалистов. Решение «Плюс7 ФормИТ» внесено в реестр Минцифры России под номером 15077.

В ходе испытаний специалисты «Группы Астра» протестировали работоспособность «Плюс7 ФормИТ» в среде Astra Linux Special Edition 1.7.0 и 1.7.5, подтвердили корректность совместного функционирования и убедились, что работа продукта не приводит к нарушениям встроенных в ОС СЗИ.

В итоге был подписан сертификат, подтверждающий совместимость решений.

Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group: «Для многих компаний по-прежнему актуален процесс импортозамещения, в том числе это относится и к смене операционной системы. Получение сертификата с официальным подтверждением совместимости Плюс7 ФормИТ и Astra Linux Special Edition расширяет для российских заказчиков, пользующихся этой ОС, возможности доступа к передовой платформе для обмена данными и коммуникации с клиентами».

Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра»: «Чтобы обеспечить нашим пользователям максимальную гибкость в импортозамещении, мы развиваем сотрудничество с ведущими российскими компаниями, создающими передовые технологии и инструменты. Уверен, что успешно пройденные испытания на совместимость нашей ОС и Плюс7 ФормИТ позволят еще большему количеству клиентов оценить все преимущества современной ETL-платформы и эффективно управлять коммуникацией в безопасной среде».

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DIS Group – ИT-компания, которая уже более 18 лет предлагает решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, а также осуществляет консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям. Среди клиентов DIS Group – крупнейшие компании России и СНГ в финансовой, телекоммуникационной, нефтегазовой и других сферах. Проекты, реализованные при участии DIS Group, более пяти лет подряд занимают первые места в профильных конкурсах, включая «Проект года» и премию Data Award. Компания работает с поставщиками продуктов и решений, включенных в реестр российского ПО. DIS Group является мастер-дистрибьютером решений таких российских компаний-разработчиков как «Дата Инновации», «Юниверс Дата» и «Датафлот».

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.