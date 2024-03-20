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МТС внедрила новую систему мониторинга качества работы сетевой инфраструктуры

МТС внедрила в масштабах всей страны новую автоматизированную систему мониторинга качества работы транспортной, коммутационной и облачной сетей. Разработка МТС собирает в режиме реального времени информацию о состоянии оборудования и обрабатывает ее с помощью искусственного интеллекта, повышая стабильность и надежность работы сетевой инфраструктуры. Новая система отличается от прежней автоматизированным функционалом, большей производительностью и масштабом.

Система мониторинга Network Performance Monitoring (NPM) собственной разработки МТС позволяет целостно в интервале от 1 секунды до 5 минут оценивать работоспособность различных компонентов инфраструктуры: транспортной, региональной и магистральной сетей, коммутаторов, ЦОДов, сервиса контроля качества IP-ТВ, систем электропитания оборудования, датчиков температуры.

Благодаря автоматизированному сбору показателей с площадок по всей стране и анализу многочисленных метрик на основе технологии машинного обучения система дает возможность оперативно выявлять и предупреждать возможные сбои в работе сети, которые способны повлиять на качество услуг и сервисов экосистемы МТС.

«Одним из ключевых преимуществ нашей разработки является гибкость, масштабируемость и высокая производительность. Система построена на отказоустойчивых компонентах и микросервисах, поддерживает различные протоколы мониторинга и инвентарные базы, что позволяет ей интегрироваться с практически любым типом оборудования от различных вендоров, – отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов. – Видя в моменте единую картину работы всех компонентов сети, система мониторинга позволяет нашим специалистам не только оперативно реагировать на инциденты, но и эффективно предупреждать их. Первые результаты работы системы доказали ее эффективность, а масштабируемость позволит подключать к NPM уже в следующем году другие критически важные элементы сетевой инфраструктуры».

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