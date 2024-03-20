CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» развернул сеть LTE в Зенковском парке Кемеровской области

Отдыхающим в санатории «Прокопьевский» стали доступны все возможности LTE-сети «МегаФона»: современные технологии звонков, мобильный интернет четвертого поколения и другие цифровые сервисы. Оператор установил телеком-оборудование в Зенковском парке, где расположена база отдыха. Также улучшилось покрытие сотовой связи в близлежащих садовых товариществах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Зенковский парк – уникальный сосновый бор площадью 220 га. Находится вблизи одного из старейших сел Кемеровской области – Зеньково, от которого и получил свое название. На территории парка расположены два санатория и два детских лагеря, современный гостиничный комплекс. В парке отдыхающие могут поиграть в футбол, пляжный волейбол, летом покататься на конях, а зимой – на сноубордах или лыжах. Сюда приезжают жители со всего Кузбасса.

Инженеры «МегаФона» построили базовую станцию, которая работает в среднем и низком частотном диапазонах. Первый обеспечивает уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, а второй – увеличивает скорость передачи данных и позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей.

«Ранее в этой локации нашим абонентам была доступна только голосовая связь. А сейчас они могут пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения на комфортных скоростях и не ограничивать себя в «цифровых» желаниях. Или могут устроить себе «диджитал детокс» от гаджетов и насладиться тишиной и уединением с природой. Теперь у них есть выбор», - отметил директор «МегаФона» в Кузбассе Иван Бувальцев.

Находясь на отдыхе, абоненты «МегаФона» могут заниматься привычными для себя делами – общаться в мессенджерах и соцсетях, пользоваться почтой и банковскими приложениями, просматривать новостную ленту, загружать и отправлять файлы. Средняя скорость передачи данных достигает 30 Мбит/с – этого достаточно, чтобы выполнять все эти задачи.

Надежная и качественная голосовая связь также доступна с помощью современной технологии VoLTE. Она обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

«Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще