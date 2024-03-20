Marketing Logic разработала RPA-систему B-Travel для делового туризма

Аналитическая компания Marketing Logic, резидент ИТ-кластера «Сколково», разработала современную RPA-систему для передачи данных. Система B-Travel представляет из себя «умный» коннектор между поставщиками услуг, блоками управления заказами и модулями бухгалтерской отчётности. Сервис основан на работе нейросетей, полностью автономен и совместим со всеми видами CRM. Решение представлено в цифровой экосистеме Corteos Platform.

Решение B-Travel в режиме онлайн роботизирует процессы передачи данных: получает, обрабатывает и перекодирует информацию и отправляет поставщикам услуг и обратно, а также в системы учёта клиента: коннектор «захватывает» через API все необходимые виды данных, конвертирует их в необходимый формат, например, в JSON для систем «1С». По такой же схеме решение передаёт данные в другие модули и системы учёта в требуемом формате.

При работе с «1С» данные сразу попадают в модуль «Управление торговлей», а также в модуль «1С «Бухгалтерия» для формирования расходной и доходной части и закрывающих документов.

При одновременном использовании электронного документооборота между агентством и клиентом и коннектора B-Travel между агентством и платформой Corteos обеспечивается 100-процентный электронный обмен всеми данными с момента оформления заказа до формирования и отправки отчётных документов.

«Corteos Platform — один из крупнейших игроков в сфере бизнес-тревел услуг, поэтому для нас критически важно, чтобы большие данные без искажений и каких-то дополнительных настроек передавались нашим клиентам. Развивая свою собственную экосистему, которой рынок доверяет, благодаря нашей многолетней экспертизе в отрасли, мы включаем в неё только надёжные и желательно инновационные продукты и сервисы. B-Travel дополнит эти цифровые сервисы своей универсальностью, онлайн-работой и простотой подключения», — сказал генеральный директор Corteos Platform Дмитрий Маркин.

B-Travel закрывает одну из важнейших потребностей: в режиме онлайн автоматизирует загрузку данных в модули «1С» для учёта услуг. Разные виды расходов и доходов сразу попадают на соответствующие счета «1С Бухгалтерия» для формирования налогооблагаемой базы и бухгалтерских отчётных документов.

Система полностью автономна и не требует изменений в остальных программах, в том числе «1С». При этом коннектор изначально настроен с учётом последних обновлений платформ поставщиков, и время внедрения решения минимально.

«Маршрутизаторов данных для различных систем на нашем рынке не так много и они, во-первых, не всегда надёжны и в большинстве своём жёстко привязывают компанию, например, к ПО «Битрикс». Мы хотели максимальной независимости и предпочитаем сейчас работать с решениями, которые позволяют бизнесу при замене одного компонента не ломать голову над тем, как работать с оставшимися. Плюс решение сразу вышло с налаженной связью с более чем 20 контрагентами в том числе крупнейшими: «Кортеос», «Островок», «Амадеус», «Ариадна», «Сирена», «Броневик», «Портбилет», «Мойагент», ОФС и другие. Сейчас мы экономим почти 45–50% времени сотрудников. В сфере услуг — это очень много, в том числе с точки зрения стоимости этого времени», — сказал генеральный директор компании Pavlin-Travel Владимир Павлин.

«Новая система сразу создавалась с учётом максимальных требований, поэтому она универсальна и покрывает практически весь функционал. Мы смело можем говорить, что наш RPA-коннектор можно установить в любом агентстве бизнес-путешествий или на стороне независимого клиента-заказчика, и он будет полезен. CRM компании не имеет значения, наша платформа интегрируется с любой существующей на рынке или самописной, а количество настраиваемых входящих и исходящих точек для передачи информации не ограничено», — сказал генеральный директор Marketing Logic Дмитрий Галкин.