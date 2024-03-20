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MANGO OFFICE выпустил Ловец Инсайтов для крупного бизнеса

ИИ-новинка проанализирует большой массив звонков, найдет скрытые проблемы, укажет на новые покупательские тренды

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Бизнес постоянно сталкивается с проблемой улучшения качества диалогов с клиентами.

Директорам контакт-центров и отделов продаж сложно оценивать реальные, а не «нарисованные» метрики эффективности сотрудников, успешности скриптов, удовлетворённость клиентов.

Руководитель не в состоянии:

·Прослушать и адекватно оценить тысячи телефонных звонков

·«Вытащить» из них сотни важных реакций клиентов. В том числе — причины конфликтов

·Оценить глубину и регулярность проблемы

·Сформулировать несколько ключевых и объективных инсайтов о запросах, проблемах или возражениях. В общении с клиентами

Ловец Инсайтов разработан компанией MANGO OFFICE специально для решения этой бизнес-проблемы. Она поможет в работе директоров отделов продаж, клиентского сервиса или маркетинга.

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Новинка создана в виде удобного, простого и нативного набора фильтров.

Руководителю достаточно выбрать несколько ключевых параметров. Например: даты, тематику, ключевые фразы, длительность и глубину разговора.

Ловец Инсайтов сам проведет ИИ-анализ. А потом — сформирует простой и наглядный отчёт.

Новинка поможет ответить на вопросы директоров enterprise-компаний и госорганизаций:

·Как ваши сотрудники отрабатывают возражения при продаже?

·Какие причины отделяют клиента от покупки?

·С какими претензиями обращаются пользователи?

·Как ваши сотрудники сглаживают углы конфликта и негатив?

·Что важно для ваших покупателей при выборе компании или продукта?

·Как реагируют клиенты на предложение об акции?

Ловец Инсайтов является частью Речевой аналитики от MANGO OFFICE. Это масштабный сервис, основанный на технологии распознавания речи и текстов для бизнеса. Инструмент подойдет для компании любого размера.

Речевая аналитика поможет компаниям улучшить:

·На 19% — конверсию

·На 30% — средний чек

·На 70% — экономию расходов на контроль качества коммуникаций

Технология уже давно используется крупным бизнесом из таких отраслей как медицина, спорт, авто, строительство. Например — сетью фитнес-центров ALEX FITNESS или сетью клиник «Центр ЭКО».

erid:erid:LjN8KSv1WРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

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