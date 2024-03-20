CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Компания Innostage перевела корпоративные коммуникации в «Контур.Толк»

После ухода иностранного вендора с рынка компания Innostage начала поиск российского решения. Выделили два ключевых критерия отечественного сервиса: стабильная работа всех функций видеосвязи и сквозная интеграция с почтовым клиентом.

Во время подбора тестировали возможности как облачных, так и серверных решений, собирали рекомендации коллег и анализировали обратную связь от сотрудников. Выбор сделали в пользу облачной версии «Контур.Толка». На внедрение сервиса потребовалась всего неделя. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Тимур Кушарев, директор ИТ-департамента Innostage: «У нас в компании работает порядка 1300 человек, которые распределены по разным городам России, поэтому вместо офлайн-собраний мы на регулярной основе проводим рабочие встречи в онлайн-формате. Сначала мы протестировали «Контур.Толк» внутри ИТ-отдела, а после приняли решение тиражировать этот инструмент на всех сотрудников компании. Сейчас большинство коллег используют сервис, мы получаем положительную обратную связь от пользователей».

Сотрудники Innostage также отметили простое подключение внешних участников, стабильную работу мобильного приложения, возможность присоединиться к встрече одновременно с двух устройств.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «С коммуникациями связано большинство бизнес-процессов в компании. В связи с этим наши клиенты предъявляют строгие требования к функциональности, надежности и качеству ВКС-сервиса. Рады, что соответствуем высокой планке, уверены в длительном и плодотворном сотрудничестве».

***

«Контур.Толк» — сервис видеосвязи. Позволяет проводить рабочие совещания и масштабные конференции. Полноценно работает в браузере, приложении и на мобильных устройствах. У «Толка» есть облачная и серверная версии. Возможности для интеграции позволяют встроить сервис в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API — интегрировать решение с любыми внутренними системами.

Innostage — российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры.

Innostage СyberART — центр противодействия киберугрозам, осуществляющий комплексный подход к устранению цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

«Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще