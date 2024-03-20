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iSpring поможет крупному бизнесу запустить корпоративное обучение сотрудников

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, усиливает enterprise-направление для крупного бизнеса. Команда iSpring поможет заказчикам внедрить инструменты для цифровизации корпоративного обучения с учетом бизнес-процессов и уже действующих решений, а также предложит кастомные доработки в случае запроса на специфичные сервисы.

При разработке и запуске корпоративной системы обучения и развития сотрудников у крупного бизнеса нередко возникают сложности с выстраиванием стратегии, структуры процессов и их интеграции с большим количеством различных инструментов помимо LMS-системы. Это связано как с масштабом самих компаний, так и с нехваткой экспертизы. Кроме того, в крупных проектах зачастую требуются узкоспециализированные решения, закрывающие потребности конкретного заказчика, а также разработка обучающего контента.

iSpring поможет бизнесу не только внедрить LMS-платформу, но и сделать это правильно с учетом структуры бизнес-процессов компании. Комплексный подход позволит автоматизировать работу с персоналом и получить нужные результаты в короткие сроки.

На старте проекта команда iSpring проведет внутренний анализ бизнес-процессов заказчика, изучит цели и задачи обучения. Исходя из результатов исследования, специалисты iSpring сформируют дорожную карту, стратегию внедрения различных инструментов и порекомендуют варианты реализации проекта.

Также будут предложены различные кастомные доработки, которые дополнят базовые решения. Они могут быть как уникальные, заточенные под специфику только одной компании и привязанные к бизнес-показателям, так и тиражируемые в дальнейшем на другие организации. Кроме того, возможна интеграция с различными сторонними сервисами и дополнительными инструментами.

Сроки запуска системы обучения зависят от готовности бизнеса и варьируются от 10 дней до 1 месяца. Команда по внедрению обеспечивает плавный запуск проекта и поддерживает клиента на всех этапах.

После внедрения выбранных технологий, заказчик получит полностью готовую систему корпоративного обучения, сможет перевести наем, адаптацию и обучение сотрудников в цифровой вид, отслеживать изменения и сократить издержки. Команда iSpring поможет в оценке ключевых метрик эффективности, поможет масштабировать проект на различные сегменты бизнеса и обновить стратегию, если в компании произойдут изменения.

«Крупным компаниям, выстраивающим систему обучения и развития персонала, нужно не только быстро поставить все процессы, но и грамотно перенести их на соответствующие инструменты. Кроме того, запуск обучения в них отличается от средних и малых компаний не только масштабом, но и количеством внутренних бизнес-процессов, которые нужно обязательно учесть. Оценив запросы рынка, мы предлагаем enterprise-клиентам комплексные проекты, включающие в себя не только наши коробочные инструменты, но и их внедрение ″под ключ″, дальнейшее сопровождение и кастомные доработки, а также создание контента под запросы заказчиков. Масштабирование направления позволит нам не только усилить свои позиции в этом сегменте рынка, но и развивать инструменты iSpring с учетом потребностей клиентов», – сказал Валерий Трошин, руководитель enterprise-направления iSpring.

Сейчас в портфеле iSpring 357 проектов, реализованных для крупных российских компаний из сферы ритейла, добывающей отрасли, производства, логистики и других направлений.

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