CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Телеком Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Искусственный интеллект
|

Группа ЦРТ представила платформу для контакт-центров крупного бизнеса на основе ИИ-технологий

Группа компаний ЦРТ — российский разработчик и технологический эксперт в области речевых технологий, представила новый продукт — омниканальная коммуникационная платформа для контактных центров крупного бизнеса. Платформу планируется вывести на внешний рынок до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ.

Омниканальная коммуникационная платформа ЦРТ — это комплексное программное решение для организации корпоративного или аутсорсингового контактного центра, которое обеспечивает работу — прием и обработку клиентских обращений по телефону и всем видам чатов.

Среди ключевых преимуществ решения — технологичность, безопасность, импортонезависимость и готовность к использованию в качестве облачного контактного центра. Возможность работы в режиме высочайшей нагрузки — примерно 20 тыс. операторов, превосходит возможности ряда зарубежных решений и открывает возможности для экспорта, позволяет реализовать проекты самого крупного масштаба.

Дмитрий Дырмовский, CEO группы компаний ЦРТ: «Группа ЦРТ развивает решения для контактных центров крупного бизнеса более 20 лет. Технологии, разработанные в нашем R&D, занимают верхние строчки международных конкурсов, продукты на их основе включают речевую аналитику, диалоговых ассистентов, голосовую биометрию и технологии ее защиты. Сегодня мы объявляем о завершении формирования полного продуктового портфеля для контактных центров на базе современных речевых технологий. Клиентам будет доступен весь набор решений для дистанционного клиентского обслуживания в голосовом и текстовом каналах от одного поставщика с готовыми интеграциями и отработанным взаимодействием для улучшения клиентского опыта и роста бизнеса. Представленный набор ИИ-сервисов может снизить среднее время обслуживания клиентов более чем на 40% и экономить более 40% бюджета на содержание контактного центра при сохранении высокого уровня клиентского сервиса».

Контактные центры, использующие современные технологии, открывают новые возможности в обработке запросов и обеспечении качественного клиентского обслуживания, автоматизируют и оптимизируют процессы, которые ранее требовали значительных усилий со стороны человека, а также сокращают операционные расходы.

Эффективность технологий ЦРТ подтверждена крупным бизнесом: реализовано более 240 проектов внедрения текстовых и голосовых роботов, более 50 проектов по речевой аналитике. Решения ЦРТ имеют более 20 наград в направлениях оптимизации клиентского опыта, применения роботизации и искусственного интеллекта.

***

Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 33-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более 5 тыс. ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Пеньков, платформа Сфера: «Защита данных начинается с их деперсонализации»

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

«Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще