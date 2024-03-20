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ESM-система Аltevics внесена в Единый реестр российского ПО

Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включил разработанную компаниями Cleverics и GreenData систему автоматизации процессов управления ИТ Altevics в Единый реестр российских программ (реестровая запись №21706 от 7 марта 2024 г.). Altevics теперь официально входит в число программных продуктов, разрешенных для использования в компаниях с участием государственного капитала. Об этом CNews сообщил представитель компании Cleverics.

Евгений Шилов, управляющий партнер Cleverics, отметил: «Мы гордимся тем, что Altevics становится частью российской ИТ-индустрии, и мы готовы продолжать совершенствовать нашу систему для поддержки бизнеса наших клиентов. Важной особенностью нашего продукта является способность заменить зарубежные ITSM- и ESM-системы, которые покинули российский рынок. Altevics обеспечит компаниям не только надежность и независимость от иностранных поставщиков, но и высокий уровень функциональности и кастомизации, соответствующий международным стандартам и особенностям российских компаний».

Altevics доступна для внедрения уже сегодня. Портал поддержки пользователей, управление запросами на обслуживание и инцидентами, построение конфигурационной базы данных CMDB с современной визуализацией, каталог запросов, а также каталог услуг и SLA – всё это можно развернуть «с нуля» за 4 недели.

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