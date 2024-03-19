CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

В НГТУ НЭТИ разработали программу для моделирования поведения проводов линий электропередачи под воздействием эксплуатационных нагрузок

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разрабатывают программный комплекс для расчета механики стержневых и оболочечных конструкций, с помощью которого можно решать многие практические задачи. Одно из приложений программы моделирует работы устройства сброса снега и гашения колебаний проводов линий электропередачи с целью снижения вероятности обрыва. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ.

«На воздушной линии электропередачи есть такое явление — пляска проводов (галопирование), когда при определенных погодных условиях (сильный ветер, налипание снега) возникают вертикальные колебания с большой амплитудой. Это может привести к неблагоприятным последствиям вплоть до обрыва проводов и разрушения самих опор. Кроме того, происходит накопление дефектов из-за динамических нагрузок, которые не в полной мере учитываются при проектировании. Для гашения таких колебаний на провода ставят демпферы (устройства для гашения колебаний). По заказу одной из крупных электросетевых компаний мы создали программу, которая рассчитывает оптимальные параметры специального демпфирующего устройства», — сказал доцент кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ кандидат технических наук Дмитрий Красноруцкий.

Программный комплекс состоит из вычислительного ядра и дополнительных модулей для подготовки исходных данных и обработки результатов расчета, объединенных в графический интерфейс. Исходные данные задаются на основе технической документации и условий эксплуатации.

«Мы создаем математическую модель опоры линии электропередачи по чертежам. Для снижения вычислительных затрат проводим редуцирование (упрощение) модели с сохранением основных динамических характеристик. Рассчитываются колебания единой динамической системы, состоящей из нескольких моделей опор с проводами под действием эксплуатационных нагрузок, например, ветровых и импульсных воздействий, а также веса проводов с налипшим куржаком. Для моделирования работы устройства автоматического сброса снега и гашения колебаний проводов программа определяет оптимальные параметры демпфера: жесткость пружины и вязкость демпфирующего элемента — от этого соотношения зависит эффективность гашения колебаний. При налипании снега обтекаемость провода потоком воздуха становится хуже, появляются дополнительные аэродинамические нагрузки, приводящие к пляске, и такой провод более подвержен обрыву. Поэтому при достижении определенного веса провода устройство генерирует волну механического возмущения, которая сбрасывает снег», — добавил Дмитрий Красноруцкий.

Планируется дальнейшее развитие графического интерфейса с целью повышения его функциональности и расширения круга пользователей в индустриальной сфере.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Российское кассовое ПО готово блокировать просроченные и нелегальные товары

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке

Нефтяники России жалуются на Минцифры в Правительство: Слишком часто меняют требования

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки
Показать еще