Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС»

Компания «Практикон», разработавшая совместно с фирмой «1С» линейку продуктов для управления сетями АЗС, внедрила свое решение «1С:АЗС» в ВИТЭК — частной сети автозаправочных станций Мурманской области. Благодаря отечественной разработке было автоматизировано управление всей сетью АЗС заказчика и обеспечена поддержка нормативно-правовых требований России при осуществлении торговой деятельности, что позволило повысить эффективность работы всего бизнеса. По результатам проекта было замещено иностранное решение MasterPos. Об этом CNews сообщили представители компании «Практикон».

Предыдущее решение не отвечало ряду требований сети АЗС ВИТЭК. Среди них: несоответствие законодательству России в части работы с маркированной продукцией, отсутствие поддержки ККМ с ФФД 1.2, медленное развитие системы и ее слабая техническая поддержка, отсутствие полноценной интеграции с «1С:Бухгалтерия» и др.

По результатам изучения рынка компания ВИТЭК для решения своих задач с учетом предъявляемых требований выбрала решение «1С:АЗС», включающее системы «1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис» и «1С:Управление сетью АЗС».

Система «1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис» была внедрена на автозаправочных многофункциональных комплексах ВИТЭК и обеспечила выполнение всех необходимых операций при работе с нефтепродуктами, а также в кафе и магазинах. В ходе проекта было автоматизировано ведение всего ассортимента и ценообразования, обеспечена инвентаризация, внедрен детализированный учет по ингредиентам, позволяющий в том числе более точно считать себестоимость составных продуктов, таких как кофе, бургеры или хот-доги.

В состав «1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис» входит «АРМ оператора-кассира АЗС». Благодаря его интерфейсу сотрудники заказчика смогли приступить к работе без длительного обучения и последующих ошибок при обслуживании клиентов. АРМ поддерживает все необходимые операции многофункциональной АЗС, в том числе обеспечивает отпуск товаров по топливным картам, а также с учетом систем лояльности и позволяет пробивать в один чек топливо и сопутствующую продукцию.

Для автоматизации учета, анализа и планирования торговых операций и эффективного централизованного управления сетью АЗС из офиса была внедрена система «1С:Управление сетью АЗС». В ходе проекта из старой системы для управления торговлей были получены необходимые данные, используемые при внедрении и дальнейшей работе компании.

При внедрении системы специалистами «Практикон» была нормализована и оптимизирована работа с номенклатурой, справочниками, ценообразованием и всеми основными данными, и операциями для управления сбытовой сетью. Был обучен персонал, и организована работа из центрального офиса по всему ассортименту товаров и услуг.

Также был реализован онлайн-мониторинг остатков нефтепродуктов в резервуарах.

Среди особенностей проекта — бесшовный перевод клиентов по топливным картам и лояльности. Без необходимости перевыпуска пластиковых карт в новую систему были перенесены данные по 3 тыс. топливным картам и 12 тыс. участникам системы лояльности. Для каждого типа клиентов был реализован личный кабинет.

Для работы в рамках системы лояльности для сети ВИТЭК в соответствии с ее фирменным стилем было создано мобильное приложение. С помощью приложения на Android и iOS заказчик оперативно рассказывает о новых акциях и предложениях своей сети, а водители используют приложение как карту лояльности в дополнение к действующим идентификаторам в виде номера телефона или пластикой карты.

На сегодняшний день заказчик самостоятельно поддерживает работу всех систем, пользуясь только базовым уровнем техподдержки от фирмы «1С».

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Сеть АЗС ВИТЭК (ООО «ВИТЭК») — частная сеть АЗС Мурманской области. Станции компании расположены в Мурманске, Североморске, Снежногорске и Полярном.

Компания «Практикон» (ГК «Айти-Ойл») — разработчик систем для предприятий топливного ритейла, официальный партнер фирмы «1С» со статусами «Центр разработки» и «1С:Франчайзинг». Совместно с «1С» компания разработала и развивает продукты для управления многофункциональными сетями АЗС и нефтебазами.