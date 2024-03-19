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Security Vision представила обновленный модуль Security Vision НКЦКИ

Security Vision выпустила обновленный модуль Security Vision НКЦКИ. Security Vision НКЦКИ – продукт, автоматизирующий и оптимизирующий взаимодействие с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА). Система позволяет в режиме реального времени отправлять уведомления о событиях ИБ (инцидентах, атаках и попытках эксплуатации уязвимостей) в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), получать от НКЦКИ сообщения о контролируемых ресурсах организации, замеченных во вредоносной активности, а также получать бюллетени об актуальных угрозах и уязвимостях. Продукт разработан с учетом всех требований ГосСОПКИ.

Работа с уведомлениями о событиях информационной безопасности

Security Vision НКЦКИ обеспечивает своевременное и максимально полное информирования регулятора о зафиксированных инцидентах в рамках существующей инфраструктуры и с учетом установленных сроков отправки в НКЦКИ. За счет интегрированной ресурсно-сервисной модели, повторяющей структуру активов ГосСОПКИ, процесс создания и отправления уведомлений максимально автоматизирован. Жизненный цикл уведомлений полностью совпадает с требованиями регулятора.

Работа с сообщениями от НКЦКИ

Система, в рамках работы с регулятором, позволяет не только получать сообщения от НКЦКИ об инцидентах и атаках с участием контролируемых ресурсов организации, которые были зафиксированы регулятором, но и реализовывать несколько сценариев реагирования на полученные задачи с учетом их типа и жизненного цикла. При получении сообщения система автоматически связывает данные, предоставляемые регулятором, с внешними IP-адресами и публичными доменными именами организации, отображая ресурсы организации, задействованные в потенциальном инциденте. Продукт позволяет в один клик ответить регулятору об успешности расследования инцидента, принятии решения о его ошибочности или создать новое уведомление об инциденте, уязвимости или атаке (при последнем сценарии карточки данных событий ИБ будут автоматически обогащены из первоисточника).

Ресурсно-сервисная модель НКЦКИ

Реализована возможность полного управления активами и объектами ИТ, о которых необходимо сообщать регулятору в контексте отображения внешнего контура организации. Также предусмотрена возможность ведения справочной информации по всем запрашиваемым сведениям об объектах критической информационной инфраструктуры, задействованных в рамках расследуемого инцидента.

Бюллетени НКЦКИ

Продукт позволяет регулярно загружать бюллетени об актуальных уязвимостях и угрозах, направляемых национальным координационным центром, и вести учет рекомендуемых мероприятий.

Отчеты и дашборды

В продукт включены преднастроенные отчеты, позволяющие выгружать данные как по отдельным инцидентам и сообщениям, так и сводные отчеты, отображающие динамику взаимодействия и консолидированную информацию по обработанным сведениям. Дашборд отображает ключевую информацию по статусам отправки инцидентов в НКЦКИ и обработке сообщений от НКЦКИ, а также сводную статистику по полученным бюллетеням.

Интеграция с продуктами Security Vision

Продукт нативно интегрируется со всеми решениями линейки Secuirty Vision, что позволяет не только соответствовать требованиям регулятора, автоматизируя взаимодействие с ним, но и выстраивать полноценный комплекс защищенности, учитывая все процессы и процедуры SOC центра.

erid:LjN8JwKeqРекламодатель: ООО «Интеллектуальная безопасность»ИНН/ОГРН: 7719435412/5157746309518Сайт: https://www.securityvision.ru/

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