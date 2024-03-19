«СберТех» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессами

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и фирма «1С» завершили тестовые испытания по взаимодействию своих флагманских продуктов Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Все версии Platform V Pangolin SE (начиная с 5.3.2) полностью совместимы с платформой «1С:Предприятие» (начиная с версии 8.3.23). Интеграция продуктов при создании ИТ-решений обеспечит компаниям российский технологический стек для управления бизнес-процессами, а также обработку и хранение больших объемов данных. Platform V Pangolin SE содержит расширения и доработки в ядре, которые учитывают специфику платформы «1С:Предприятие» и обеспечивают высокие показатели производительности и доступности. Совместное применение Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие» позволяет использовать решения для построения высоконагруженных систем.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «В партнерстве с «1С» мы помогаем российским компаниям импортозамещать зарубежное ПО для работы с данными. Платформа «1С:Предприятие» — самое распространенное решение для автоматизации процессов документооборота, ведения бухгалтерского учета и управления предприятием. Использование платформы совместно с Platform V Pangolin SE обеспечит компаниям надежный российский техстек и стабильную работу высоконагруженных систем».

Борис Нуралиев, директор фирмы «1С»: «Совместимость платформы «1С:Предприятие 8.3» с Platform V Pangolin SE позволит нашим многочисленным клиентам получить максимальную гибкость в выборе СУБД при построении и эксплуатации высоконагруженных информационных систем различного назначения».

Программный продукт компании «1С» предназначен для автоматизации любого бизнес-процесса предприятия.

Platform V Pangolin SE — это система управления базами данных (СУБД), которая: основана на открытой СУБД PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций; является целевой СУБД во многих крупных российских компаниях; сертифицирована по четвертому уровню доверия ФСТЭК, что позволяет использовать СУБД в критических системах с повышенными требованиями защищенности; обеспечивает безопасность хранимых данных и удобство эксплуатации.

Оба решения зарегистрированы в Реестре российского ПО и полностью подходят для задач импортозамещения. Вендоры проводят регулярное обновление продуктов и предлагают пользователям круглосуточную поддержку.

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«Сбербанк Технологии» («СберТех») — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для Сбербанка. Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 70 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия (бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных), а также предоставляют набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта. Продукты Platform V помогают компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения. C 2021 г. продукты Platform V доступны для внешнего рынка.

Фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке программного обеспечения. «1С» работает с пользователями через партнерскую сеть: более 10 тыс. организаций-партнеров в 30 странах. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» для автоматизации управления, учета и других бизнес-процессов предприятий реального сектора экономики и государственных организаций. Более 1,6 млн организаций, от малого бизнеса до крупнейших корпораций и госструктур, ежедневно используют «1С:Предприятие» и сопутствующие сервисы.