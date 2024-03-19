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«Росгосстрах» и Zunami заключили соглашение о намерениях в области цифрового страхования логистики

ПАО СК «Росгосстрах» и платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Цунами», разработчик — калининградская компания ООО «Инносети») подписали соглашение о намерениях в области цифрового страхования логистики. Об этом CNews сообщили представители Zunami.

Документ включает обязательства сторон по стратегическому партнерству, расширению числа и повышению качества услуг цифрового страхования на российском логистическом рынке.

Благодаря подключению к платформе Zunami «Росгосстрах» получит дополнительные возможности для повышения качества и прозрачности страховых процессов и услуг для клиентов из сферы логистики.

С помощью работы на платформе Zunami все участники страхового процесса — страховая компания, грузовладелец и грузоперевозчик — получают эффективный инструмент для управления и минимизации логистических рисков, а также снижения количества случаев мошенничества.

Клиентам «Росгосстраха» будут доступны все преимущества цифрового страхования логистики: автоматизация бизнес-процессов сопровождения страхования, доступ к расширенной аналитике по страховым выплатам, оптимизация процессов урегулирования.

«Подписание соглашения с таким значимым игроком на рынке страхования, как "Росгосстрах", — это серьезный шаг. Мы уверены, что наша совместная работа в сфере цифрового страхования логистики положительно скажется на всей отрасли, ускорит появление новых страховых продуктов и поможет созданию дополнительной ценности для клиентов», — сказал Артем Ефимов, генеральный директор Zunami.

«По итогам 2023 г. объем российского рынка грузоперевозок вырос более, чем на 35%, и "Росгосстрах", как один из лидеров страховой индустрии, должен идти в ногу со временем, предлагая актуальные цифровые решения в страховании грузов, — сказал Максим Шепелев, генеральный директор СК «Росгосстрах». — Наше сотрудничество с Zunami будет способствовать автоматизации всего пути взаимодействия в части страховой защиты, начиная от точки принятия грузов на страхование до возможного этапа урегулирования убытков. Это повысит эффективность страховых процессов как для нас, страховщика, так и для тысяч наших корпоративных клиентов, позволит вывести компанию на принципиально новый уровень сервиса».

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Zunami — InsurTech платформа для эффективного управления рисками и контроля качества в грузоперевозках, в том числе расчета страховой премии, автоматизированного формирования полиса, урегулирования убытков за три минуты. На платформе доступна тонкая настройка страховых продуктов от компаний, занимающих 90% рынка страхования грузоперевозок. В 2024 г. с платформой Zunami работают девять из 15 крупнейших страховых компаний, пользователями платформы являются 49 транспортно-логистических компаний России. С помощью платформы Zunami страховые компании получают возможность полностью оцифровать страховые процессы после заключения договора до момента урегулирования страхового случая, в том числе платформа помогает оптимизировать и сделать прозрачным страхование грузоперевозок, сократить время на урегулирование претензий от нескольких дней до трех минут.

ПАО СК «Росгосстрах» — дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1,5 тыс. представительств компании. 6 октября 2023 г. система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания.

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