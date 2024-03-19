R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех»

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявил, что решение R-Vision SIEM — первый зарегистрированный продукт для централизованного управления событиями в информационных системах в «Ассоциации развития финансовых технологий» (репозиторий АФТ). В репозитории содержатся проверенные ИБ-продукты, которые рекомендуется использовать в рамках импортозамещения в финансовой отрасли. R-Vision SIEM внесен в реестр АФТ 15 марта 2024 г. Реестровый номер — АФТ0247. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

«Включение R-Vision SIEM в репозиторий «Ассоциации ФинТех» — шаг, который позволит значительно расширить возможности сотрудничества R-Vision с организациями из финансовой отрасли, — отметил Камиль Баймашкин, заместитель исполнительного директора R-Vision. — Это особенно актуально в рамках программы импортозамещения зарубежного программного обеспечения. Поэтому внесение системы управления потоками событий информационной безопасности R-Vision SIEM в перечень ИТ-решений для финансового сектора подтверждает, что продукт поможет финансовым организациям найти достойную замену ушедшим с рынка зарубежным вендорам без потери в функциональности и производительности, и обеспечить решение даже для самых сложных задач в информационной безопасности».

В банковской сфере, где безопасность является ключевым фактором, SIEM-системы (Security Information and Event Management) играют важнейшую роль. Они позволяют оперативно обнаруживать угрозы и реагировать на них, что особенно актуально в условиях частых кибератак. С помощью SIEM-систем банки могут отслеживать и анализировать большие объемы данных, что позволяет им своевременно выявлять подозрительные операции, оценивать риски и принимать меры по предотвращению возможных инцидентов. Это, в свою очередь, помогает сохранить доверие клиентов и поддерживать репутацию надежного финансового учреждения.

Кроме того, SIEM-системы обеспечивают централизованный мониторинг и контроль над всеми информационными системами банка, что значительно упрощает процесс управления безопасностью. Они также позволяют автоматизировать процесс реагирования на инциденты, что снижает вероятность ошибок и повышает эффективность работы специалистов.

«Организации финансового сектора уделяют большое внимание технологическому развитию и стремятся максимально цифровизировать свои процессы и услуги. Это требует от них обеспечения высокого уровня информационной безопасности для предотвращения утечки критически важных данных. Репозиторий «Ассоциации ФинТех» помогает организациям выбрать надежных поставщиков ИБ-решений, которые доказали свою состоятельность на рынке и являются независимыми от иностранных технологий», — отметил Виктор Никуличев, продукт-менеджер R-Vision SIEM.

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R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает технологии, которые помогают организациям противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в банках, государственных организациях, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.

АФТ учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка. Это межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. При участии АФТ разрабатываются и внедряются сервисы на основе технологии распределенного реестра, развивается розничное платежное пространство, реализуется проект «Развитие открытых API» в финансовой сфере и др.