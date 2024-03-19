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ОТР 2000 и «Гравитон» поддержат переход заказчиков на импортонезависимое оборудование

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и ОТР 2000 подписали партнерское соглашение. Совместно компании будут помогать заказчикам реализовывать задачи в рамках стратегии импортозамещения ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ОТР 2000.

ОТР 2000 реализует крупнейшие проекты по цифровизации государственных сервисов в России. Партнерство с «Гравитон» усиливает предложение компании для госсектора и крупных предприятий. Оно создает дополнительные условия для развития компаний и делает доступным заказчикам продукцию производителя, на основе которой можно построить ИТ-инфраструктуру под ключ.

Портфель «Гравитон» включает более 150 категорий вычислительной техники, внесенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Клиентские и серверные решения, СХД и ПАК используют более тысячи организаций по всей стране, в том числе крупнейшие ведомства и госкомпании.

Проекты ОТР 2000 включают в себя как инфраструктурные, так и интеграционные. С 2000 г. компания реализовала более трех тысяч проектов для государства и бизнеса. 20-летний опыт в сфере разработки и внедрения цифровых решений, поддержки и сопровождения государственных ведомств и бизнес-структур позволяет компании поддерживать ключевые тренды последнего времени – выбор альтернатив для импортозамещения технологий и информационных систем.

«Вместе с ростом спроса на технику «Гравитон» мы видим увеличение интереса заказчиков к специализированным решениям, ориентированным на решение их уникальных задач. Мы будем стремиться соответствовать запросам рынка и помогать трансформировать потребности в готовые продукты — компетенция компании ОТР позволит проанализировать эти требования, предложить и запустить в работу оптимальное ИТ-решение с подтвержденным российским происхождением», — сказал Вадим Макеев, директор по развитию бизнеса «Гравитон».

«Заказчики ОТР 2000 заинтересованы в широком предложении российских ИТ-решений и поставках оборудования. Нам же было важно видеть в числе своих партнеров компанию, способную закрыть наибольшее число потребностей заказчиков, включая услуги по построению масштабной вычислительной инфраструктуры. В сотрудничестве с компанией «Гравитон» мы сможем предложить ведомствам и крупному бизнесу комплексные ИТ-решения на базе технологий российского производителя», — сказал Александр Горбунов, заместитель директора по развитию бизнеса ОТР 2000.

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«Гравитон» — это отечественная компьютерная техника. Клиентские устройства и серверное оборудование разрабатываются и производится на территории России для корпоративных и государственных заказчиков. Продукция компании включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Компания «ОТР 2000» — российский ИТ-интегратор, разработчик заказного ПО. Реализовал более трех тыс. проектов. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи (2020 г., Минцифры России). Собственные программные решения включены в Единый реестр российского ПО.

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