Новые ИИ-инструменты группы ЦРТ позволят бизнесу оптимизировать процессы

Группа компаний ЦРТ — российский разработчик и технологический эксперт в области речевых технологий, создает новые инструменты на основе искусственного интеллекта для улучшения бизнес-процессов крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ЦРТ.

R&D-команда ЦРТ применила современные NLU-подходы и представила решение, которое совмещает в себе экспертизу ЦРТ в области обработки речи с возможностями нейросетевой модели GigaChat, интегрированной посредством программного интерфейса GigaChat API, при этом расширяет их посредством методики RAG (Retrieval-Augmented Generation — генерации, дополненной поисковой выдачей). Такая интеграция помогает GigaChat генерировать ответ с использованием информации из внешней базы знаний.

Решение этой технологической задачи позволило ЦРТ разрабатывать инструмент для крупного бизнеса, который дает возможность сотрудникам компаний сократить время на поиск необходимой корпоративной информации, существенно увеличить производительность труда и бизнес-результаты. На базе нового инструмента может быть создан простой интерфейс, который позволит сотрудникам задать вопрос на естественном языке и получить на него быстрый релевантный ответ, сформулированный с учетом всех имеющихся в компании информационных систем — СRM, «1С», HR, наборов ГОСТов, иных специфических внутренних регламентов или ресурсов, включая информацию из Excel и других видов табличных документов.

Дмитрий Дырмовский, CEO группы ЦРТ: «Новая разработка совмещает преимущества технологий обработки речи, GigaChat и RAG, существенно сокращает время сотрудников на поиск необходимой информации, дает возможность задать вопрос и получить на него ответ на привычном естественном языке, при этом опираясь на весь массив специфической корпоративной информации, делает работу каждого сотрудника проще и комфортнее, увеличивает экономическую эффективность и развивает бизнес в целом. Мы реализуем несколько пилотных проектов с клиентами из крупного бизнеса и более 10 кейсов применения нового инструмента, которые демонстрируют высокую бизнес-ценность».

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Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 33-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более пяти тыс. ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.