Инвестиционная компания «Интеррос» перевела бизнес-процессы в Directum RX

Делопроизводство и договорная работа «переехали» в импортонезависимую систему за три месяца. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В результате проекта в «Интерросе»: оптимизировали бизнес-процессы; укрепили безопасность данных и отказоустойчивость ПО за счет современной архитектуры Directum RX; точечно перенесли из архивной системы договорные документы и справочники, настроили интеграцию с Active Directory.

Подрядчиком выступила компания «Центр внедрения документооборота» — бизнес-партнер Directum.

В «Интерросе» более 10 лет использовалась система Directum 5. В ней сотрудники работали с документами, договорами и служебными записками. Когда в середине 2022 г. в компании оформилась задача по обновлению парка систем в сжатые сроки и переходу на импортонезависимое ПО, логичным вариантом ее решения стала миграция на новое поколение платформы — систему Directum RX, которая входит в Единый реестр российского ПО и совместима со свободно распространяемыми программными продуктами.

Цифровая трансформация в «Интерросе» не останавливается. В компании присматриваются к решениям Directum для кадровых процессов и долговременного хранения документов, к интеллектуальным инструментам и мобильным приложениям.

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«Интеррос» — российская инвестиционная компания, создана в 1990 г. За более чем тридцатилетнюю историю компания реализовала свыше 30 инвестиционных проектов во всех отраслях отечественной экономики.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.