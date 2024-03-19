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«Деловые Линии» запустили новый канал поддержки для поставщиков маркетплейсов

Теперь селлеры могут связаться с менеджерами грузоперевозчика не только по телефону или электронной почте, но и через Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий».

По данным группы компаний, число обращений через мессенджеры ежемесячно растет на 10%. Средняя скорость ответа составляет три минуты. А в целом по сравнению с показателем сентября 2023 г. количество онлайн-диалогов выросло на 26%.

«Быстрая коммуникация – важное условие для успешного сотрудничества селлеров с транспортной компанией. Теперь поставщики могут выбрать удобный вид связи: звонок, письмо или сообщение в мессенджере. Наши сотрудники прошли обучение и знают все нюансы логистики на маркетплейсы – от правил маркировки до возврата товаров. Поставщики могут получить ответ на свой вопрос в любое время суток, независимо от часового пояса, в котором они находятся», – сказали в пресс-службе «Деловых Линий».

В группе компаний добавили, что чаще всего клиенты просят помочь в оформлении заказа на доставку груза, а также уточняют дату поставки или данные для пропуска автомобиля.

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ГК «Деловые Линии» — основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 9 тыс. транспортных средств разной грузоподъемности. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные складские услуги. Сеть терминалов насчитывает 279 подразделений в 209 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс России).

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