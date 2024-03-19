CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Банк «МБА-Москва» внедрил PayControl для юрлиц

Банк «МБА-Москва» запустил безопасный способ подтверждения операций в системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – PayControl. Это решение, разработанное российской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково». Внедрение электронной подписи в ДБО банка реализовано компанией BSS. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет клиентам удобно и безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl обеспечивает надежную защиту от основных видов мошенничества, связанных с «перевыпуском» SIM-карты, фишингом, подменой документа, социальной инженерии и т.д.

Чтобы воспользоваться PayControl, достаточно нажать на экран смартфона, и операция по переводу средств будет проведена. Процедура верификации платежа занимает две секунды.

В PayControl используется асимметричная криптография, безопасное хранение ключей электронной подписи, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, риск скоринг устройства и т. д., благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

В банке «МБА-Москва» используется отдельно стоящее приложение PayControl для подтверждения транзакций и подписания документов, напрямую связанное с ДБО «МБА-Москва Бизнес», в основе которого лежит решение BSS.

Вусал Мамедов, директор департамента информационных технологий банка «МБА-Москва»: «Банк всегда был ориентирован на сотрудничество, прежде всего, с корпоративным сектором, в первую очередь, с компаниями, которые ведут внешнеэкономическую деятельность с Азербайджаном. И для нас было важно предоставить нашим клиентам такой уровень сервиса, чтобы свои операции они смогли проводить быстро, удобно и при этом безопасно, потому PayControl для нас – оптимальное решение».

Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech: «Все больше банков в России и странах СНГ отказываются от устаревших способов подтверждения транзакций в виде push и СМС в пользу современных удобных и безопасных решений. Это не только забота о клиентах, но и выполнение требований регуляторов. И мы рады, что банк «МБА-Москва» также сделал выбор в пользу PayControl».

Виталий Патешман, Директор по продажам компании BSS: «Безопасность наших систем ДБО достигается за счет глубокой экспертизы в сфере информационной безопасности, в том числе благодаря многолетнему партнерству с компанией SafeTech. Внедрение PayControl дает возможность банкам не только использовать передовые технологии для обеспечения высокого уровня безопасности, но и повысить лояльность клиентов».

***

Банк «МБА-Москва» - дочерний банк ОАО «Международный Банк Азербайджана». Оказывает расчетные и финансовые услуги банкам-корреспондентам, физическим и юридическим лицам, основной банк для расчетов между Россией и Азербайджанской Республикой.

SafeTech — разработчик решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, поставщик решений крупнейших мировых производителей программных и аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности. Компания работает на рынке 12 лет, ее продукты внедрены более чем 70 банках.

Компания BSS — российский разработчик комплексного программного решения, включающего платформу ДБО нового поколения Digital2Go, использующую микросервисы, интеллектуальную диалоговую платформу Digital2Speech (в составе голосовые и чат-боты, речевая аналитика, автоматизация исходящих обзвонов, голосовая биометрия, база знаний) и комплексную систему информационной безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Российское кассовое ПО готово блокировать просроченные и нелегальные товары

Ждут ли российские ИТ-компании на бразильском рынке

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Нефтяники России жалуются на Минцифры в Правительство: Слишком часто меняют требования

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки
Показать еще