В «Ростехе» нашли способ быстрого обнаружения мест происшествий

На казанском предприятии холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработали способ моментальной расшифровки съемок, сделанных с помощью авиационного комплекса дистанционного зондирования Земли. Новая технология сможет не только определять с больших высот малозаметные участки в любое время суток, но и получать изображение непосредственно в процессе съемочных работ. Это позволит оперативно передавать информацию о происшествиях, в том числе о пропавших людях, очагах торфяных пожаров и других объектах при чрезвычайных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Комплекс дистанционного зондирования Земли позволяет выполнять съемку в инфракрасном диапазоне. Оснастив комплекс фотоприемниками и модулем автоматической расшифровки графической информации, эти изображения можно будет получать не на этапе постобработки, а непосредственно в процессе съемочных работ.

С предложением об усовершенствовании комплекса выступил начальник сектора разработки программного обеспечения НПО «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО) холдинга «Швабе» Александр Мингалев. Он стал победителем третьего набора программы «Вектор» «Академии Ростеха». В рамках участия в бизнес-акселераторе Мингалевым совместно с коллегами разработан и протестирован модуль автоматического дешифрования графической информации в двух вариантах исполнения.

«Работа наших специалистов по улучшению характеристик авиационного комплекса дистанционного зондирования Земли имеет большой потенциал, а модернизация позволит упростить процессы наблюдения и ускорить реагирование на какие-либо происшествия. В частности, это упростит обнаружение торфяных пожаров, оперативный поиск людей, терпящих бедствие кораблей и других объектов. Также с помощью комплекса можно вести учет лесных хозяйств, находить несанкционированные вырубки леса, проводить диагностику состояния нефте- и газопроводов, тепловых сетей и многое другое», – сказал временный генеральный директор НПО ГИПО Владимир Иванов.

Предполагается, что после модернизации все компоненты комплекса будут располагаться в одном корпусе. Таким образом аппарат станет моноблочным. Изменение конструкции поможет уменьшить вес, количество соединителей, повысит удобство монтажа и эксплуатации. В свою очередь, схема и внутренние элементы будут оптимизированы под новые габариты.

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Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической промышленности страны. В контуре холдинга реализуется полный цикл создания – от разработки до производства – оптико-электронной аппаратуры для гражданской отрасли, а также для обеспечения государственной и общественной безопасности. Это – крупногабаритная оптика для космических исследований, медицинские приборы, светотехника, объективы, тепловизоры, микроскопы и другая продукция, которую можно встретить в каждом регионе нашей страны. Оптическое стекло, линзы, дифракционные решетки, лазеры и иные изделия «Швабе» установлены в различных технологических и исследовательских оптико-электронных приборах и системах. Номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6000 наименований. Также в «Швабе» активно занимаются развитием научно-технического потенциала, выполняя большой спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сегодня на производственных площадках холдинга трудятся более 19 тыс. сотрудников и это число регулярно растет. Развитию кадрового потенциала способствует система целевого обучения. Она реализуется на базе более 30 вузов и средних специальных учебных заведений страны.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.