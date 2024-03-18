«Контур.Толк» поддержит бизнес, который столкнулся с отключением зарубежного ПО

Российские компании могут бесплатно получить доступ к сервису видеосвязи и корпоративному мессенджеру. Команда внедрения поможет оперативно сменить решение, чтобы ни один процесс не пострадал. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Накануне российские компании начали получать письма от компании Microsoft. Американская корпорация объявила, что закроет доступ к облачным сервисам для российских клиентов в среду, 20 марта 2024 г. В частности, организации, которые продолжали пользоваться сервисом Microsoft Teams, могут потерять возможность проводить онлайн-встречи на этой платформе.

Команда «Контур.Толка» заявила о готовности поддержать бизнес в непростой ситуации. Все компании, которые столкнулись с риском отключения иностранного ПО, уже сейчас могут начать внедрять сервис бесплатно, а вопрос с оплатой решить после завершения перехода.

Лицензии будут предоставляться в том же объеме, что и действующие подписки на зарубежные продукты. На всех этапах перехода клиентам помогут опытные внедренцы и специалисты технической поддержки.

Как заявляют разработчики, «переехать» на облачный «Толк» можно в течение одного дня. Благодаря настройке SSO, сотрудники могут использовать для входа в сервис корпоративный домен. Тратить время на регистрацию учетных записей не придется. Из панели администратора также можно оперативно настроить интеграцию с почтовым клиентом и телефонией.

«Контур.Толк» позволяет проводить онлайн-встречи и масштабные конференции в качестве Full HD и Ultra HD. Пользователи получают все возможности для эффективного общения в онлайне: можно демонстрировать экран в 4K, хранить записи в облаке безлимитно, получать готовые расшифровки встреч и др.

Вместе с сервисом видеосвязи бизнес также получит доступ к корпоративному мессенджеру в бета-режиме.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: :Видеосвязь — неотъемлемое звено бизнес-процессов любой современной компании. К сожалению, новости о проблемах с доступом к зарубежным продуктам появляются регулярно. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы переход на «Контур.Толк» состоялся максимально быстро, поможем решить технические вопросы и не оставим наедине с проблемами».

Сервисом уже пользуются ведущие банки, телеком-компании, государственные организации и вузы.

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.