«Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL

Компания «Форс Телеком» (ГК «Форс») представляет Ora2PgSync – новое программное обеспечение для инкрементальнной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители «Форс Телеком».

В процессе миграции информационных систем особенно важным является обеспечение непрерывности бизнеса и поддержки актуальности данных в обеих системах – старой и новой вплоть до момента окончательного перехода. Одним из способов актуализации данных в новой системе является инкрементальная миграция, представляющая собой этап, следующий за этапом миграции основного объема данных. Она подразумевает выполнение определенных действий с данными в новой системе – их добавление, изменение, удаление, аналогичным в старой системе. Этот метод полезен, в том числе, и при временной параллельной эксплуатации двух систем с синхронизацией данных между ними.

Ora2PgSync применяется после завершения основной миграции данных при продолжении работы пользователей в СУБД Oracle с автоматической передачей изменений данных в СУБД PostgreSQL до момента окончательного перехода на эту платформу. За счет синхронизации инструмент помогает осуществить быстрый переход на клиентскую часть ПО, работающую с Postgres, с минимальным временем простоя.

Инструментальное средство Ora2PgSync, осуществляющее преобразование полученных DML-команд СУБД Oracle в команды СУБД PostgreSQL, разработано на языке Java, использует в качестве источника данных архивные redo-логи СУБД Oracle, обрабатываемые утилитой Oracle LogMiner. Настройка параметров режима работы осуществляется в конфигурационных файлах формата json.

Известны и другие программные продукты, располагающие возможностями инкрементальной миграции. Но некоторые из них недоступны в России официально, некоторые слишком сложны в настройке или не могут использоваться самостоятельно без установки и настройки сопутствующего ПО. В отличие от них, Ora2PgSync прост в настройке и эксплуатации, доступен для заказчиков, не требует установки дополнительного ПО и зарегистрирован в Роспатенте и Реестре российского программного обеспечения.

Для выполнения основной миграции данных заказчикам предлагается другая специализированная разработка «Форс Телеком» – Ora2PgCopy,. Среди заказчиков, реализовавших проекты по миграции с помощью данного инструмента, организации государственного и финансового сектора.

Юрий Зятьков, генеральный директор компании «Форс Телеком»: «Мы предлагаем заказчикам не просто отдельный продукт, а целую эко-систему собственных инструментальных средств для высокотехнологичного перехода с СУБД Oracle на СУБД PostgreSQL. Каждое из них решает свою задачу, но в совокупности они служат одной цели – минимизации рисков и затрат в проектах по импортозамещению, сокращению сроков на их выполнение. Мы предлагаем отработанную схему с доказавшим свою эффективность инструментарием, который, в первую очередь, оценят администраторы баз данных и другие специалисты, ответственные за реализацию таких проектов».

Продукт Ora2PgSync зарегистрирован в Реестре российского ПО под записью № 21763 от 7 марта 2024 г.

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Группа компаний «Форс» реализует полный спектр ИТ-услуг по разработке, внедрению, интеграции, модернизации корпоративных информационных систем, проектированию и построению ИТ-инфраструктуры, консалтингу, технической поддержке и обучению.

В группу компаний Форс входят «Форс – Центр разработки», «Ай-Форс», «Форс Телеком», «Форс Дистрибуция» и Учебный центр Форс. Главными направлениями деятельности компании «Форс Телеком» являются проектирование, разработка и внедрение автоматизированных расчетных (биллинговых) систем для предприятий связи, ЖКХ и других организаций, создание собственных инструментальных программных средств в проектах по импортозамещению.