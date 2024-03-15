Жители Москвы могут получить SMS с инструкцией портала mos.ru

Жителям столицы стало удобнее получать помощь, если при использовании онлайн-сервиса портала mos.ru возникли вопросы. Теперь, обращаясь на горячую линию службы технической поддержки портала, горожане могут не только проконсультироваться, но и запросить SMS со ссылкой на пошаговую инструкцию по наиболее распространенным вопросам. Среди них: как войти в электронный дневник на mos.ru, как создать учетную запись или восстановить пароль для входа на портал и др. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, новый функционал горячей линии службы технической поддержки портала упростил горожанам получение помощи специалистов по 12 наиболее часто задаваемым вопросам, связанным с использованием портала mos.ru.

«Мы продолжаем расширять функционал городских горячих линий, чтобы получение консультаций было еще удобнее и быстрее. Теперь жителям столицы не нужно записывать информацию или звонить повторно, если какой-либо из моментов остался незафиксированным. Для того, чтобы воспользоваться подробной пошаговой инструкцией достаточно заглянуть в свой смартфон и перейти по ссылке из текста SMS. За 2,5 месяца с начала запуска проекта горожане более 400 раз воспользовались возможностью получить SMS со ссылкой на инструкцию, необходимую для использования сервисов и получения услуг на портале mos.ru», — сказал руководитель Общегородского контакт-центра Москвы Андрей Савицкий.

Он также отметил, что ранее для удобства жителей столицы SMS-информирование стало доступно на горячей линии контакт-центра «Московский транспорт». С начала 2023 г. горожане получили более 43,7 тыс. SMS с номером своих обращений по всем вопросам, связанным с работой городского транспорта. Это упростило москвичам отслеживание статуса обработки своего обращения.

Теперь жителям столицы, которые обращаются на горячую линию службы технической поддержки портала mos.ru, например, с вопросами: «как внести изменения в отправленное заявление» или «как почистить куки и кэш», а также еще по десяти наиболее часто задаваемым вопросам, оператор не только предоставляет консультацию, но и в завершении разговора предлагает отправить SMS со ссылкой на соответствующую инструкцию в разделе «Помощь» на портале mos.ru. В случае согласия в течение нескольких минут поступает SMS со ссылкой, открыв которую в удобное время можно с помощью подробной информации пошагово изучить вопрос.

Обращаясь на горячую линию службы технической поддержки портала mos.ru, горожане получают консультации по более чем 7 тыс. тематикам, касающимся получения электронных услуг и использования сервисов на портале mos.ru. В 2023 г. горячая линия приняла более 985 тыс. звонков горожан. Половину из них обработал искусственный интеллект. В 2023 г. база знаний голосового помощника пополнилась на несколько десятков новых тематик. Так, виртуальный помощник начал консультировать горожан по вопросам, связанным с получением и использованием карты москвича, а также электронного дневника «МЭШ». С начала 2024 г. горячая линия службы технической поддержки портала mos.ru приняла более 147,5 тыс. звонков горожан.

Найти подробную актуальную информацию об онлайн-услугах и сервисах mos.ru можно в разделе «Помощь». Более 400 инструкций о жизни в столице и получении городских услуг представлены в разделе. Все они содержат актуальную информацию, согласованную с профильными ведомствами.