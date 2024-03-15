За выборами Президента России в Свердловской области будут наблюдать почти 3000 камер «Ростелекома»

Специалисты «Ростелекома» обеспечили техническую готовность системы видеонаблюдения за президентскими выборами в Свердловской области. С 15 по 17 марта 2024 г. за ходом голосования в регионе будут наблюдать 224 цифровые камеры. Они появились в помещениях 1462 участковых избирательных комиссий (УИК) в самых крупных населенных пунктах региона. На остальных участках будут работать видеорегистраторы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В УИК смонтированы компактные IP-камеры, а также установлены телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения. Видеотрансляция с устройств идет на видеостену в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома»: «Наша компания традиционно обеспечивает избирательные участки по всей стране системой видеонаблюдения. Это, без сомнения, является одной из составляющих качественного общественного контроля за ходом голосования. В дни проведения выборов будет развернут федеральный ситуационный центр "Ростелекома", чтобы круглосуточно мониторить работоспособность линий связи и оборудования. При возникновении инцидентов более 500 аварийных бригад смогут быстро восстановить функциональность системы в любой точке Урала. Напомню, что Свердловская область попала в число российских регионов, где можно принять участие в выборах президента в онлайн-формате. ДЭГ, система дистанционного электронного голосования, разработанная "‎Ростелекомом", позволит свердловчанам отдать голос в пользу кандидата в один клик: с компьютера, планшета или смартфона».

Елена Клименко, председатель избирательной комиссии Свердловской области: «Все желающие смогут увидеть трансляцию с камер в Центре общественного наблюдения. А кандидаты, партии и члены избирательных комиссий имеют постоянный доступ через личные кабинеты на портале госуслуг. Это обеспечивает круглосуточный эффективный способ наблюдения за избирательными участками».

«Ростелеком» строит систему видеонаблюдения за процессом голосования и подсчетом данных на выборах всех уровней с 2012 г., используя самые современные цифровые технологии. Для организации видеонаблюдения, передачи и хранения записей «Ростелеком» задействует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, распределенные по территории России. В них установлены новейшие системы, которые доказали свою эффективность при отражении хакерских атак во время проведения предыдущих выборов и Единого государственного экзамена.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.