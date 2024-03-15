За порядком на выборах президента в Челябинской области наблюдают 2 000 камер «Ростелекома»

«Ростелеком» в Челябинской области подготовил систему видеонаблюдения на президентских выборах. С 15 по 17 марта 2024 г. за ходом голосования в регионе наблюдают с помощью 2304 цифровых камер. Они установлены в помещениях 1152 участковых избирательных комиссий (УИК) во всех муниципалитетах области. Видео с камер будет транслироваться в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В помещениях участковых избирательных комиссий Челябинской области «Ростелеком» установил по две компактные IP-камеры, а также телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «С 2012 г. "Ростелеком" организует систему видеоконтроля процесса голосования и подсчета результатов на выборах всех уровней, используя самые современные цифровые технологии. Богатый опыт компании в реализации проектов такого масштаба позволяет поддерживать безупречное качество видеонаблюдения и стабильную работу оборудования. Наличие камер на избирательных участках имеет огромное значение для соблюдения открытости и легитимности процесса голосования. В дни проведения выборов связисты работают в особом режиме: уже определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций».

Для организации видеонаблюдения, передачи и хранения записей «Ростелеком» задействует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, распределенные по территории России. Архив записей будет храниться на служебном портале в течение трех месяцев с даты официального опубликования общих результатов выборов.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.