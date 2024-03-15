CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

За порядком на выборах президента в Челябинской области наблюдают 2 000 камер «Ростелекома»

«Ростелеком» в Челябинской области подготовил систему видеонаблюдения на президентских выборах. С 15 по 17 марта 2024 г. за ходом голосования в регионе наблюдают с помощью 2304 цифровых камер. Они установлены в помещениях 1152 участковых избирательных комиссий (УИК) во всех муниципалитетах области. Видео с камер будет транслироваться в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В помещениях участковых избирательных комиссий Челябинской области «Ростелеком» установил по две компактные IP-камеры, а также телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «С 2012 г. "Ростелеком" организует систему видеоконтроля процесса голосования и подсчета результатов на выборах всех уровней, используя самые современные цифровые технологии. Богатый опыт компании в реализации проектов такого масштаба позволяет поддерживать безупречное качество видеонаблюдения и стабильную работу оборудования. Наличие камер на избирательных участках имеет огромное значение для соблюдения открытости и легитимности процесса голосования. В дни проведения выборов связисты работают в особом режиме: уже определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций».

Для организации видеонаблюдения, передачи и хранения записей «Ростелеком» задействует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, распределенные по территории России. Архив записей будет храниться на служебном портале в течение трех месяцев с даты официального опубликования общих результатов выборов.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще