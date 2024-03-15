«ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» запустили AGV-роботы на распределительном центре

На сегодняшний день на рынке наблюдается тенденция ускорения всех процессов, в том числе и складских составляющих. Для «ВкусВилла» одной из задач на ближайшее время является переход к «идеальным» складам и распределительным центрам. В рамках решения этой задачи «ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» интегрируют AGV-роботов на распределительные центры. Этот шаг обусловлен стремительным ростом спроса на роботизацию в ритейле, подогретым экспансией e-commerce и e-grocery. Об этом CNews сообщили представители «ВкусВилла».

AGV-роботы представляют собой передовые автономные транспортные системы, способные перемещать грузы на складе без участия человека. Они оснащены современными технологиями навигации, умными сенсорами и возможностью самообучения. Функциональные возможности этих роботов варьируются от перемещения паллет с товарами до решения сложных задач по организации логистических процессов на складе. Компания «Автомакон» предлагает своих AGV-роботов с широким рядом возможностей, адаптированных под российские склады.

Проект роботизации был инициирован «ВкусВиллом» еще в период пандемии, когда компания столкнулась с проблемами масштабирования и обработки заказов. Команда «Автомакона» помогла решить задачи переформатирования логистических процессов, предложив роботизировать РЦ и склады. После изучения рынка роботов были выбраны модели AGV-роботов, функционал которых был доработан специалистами компании Автомакон с учетом потребностей ВкусВилла.

AGV-робот в распределительном центре

Алеся Шереметьева, управляющая обеспечением и цепочкой поставок: «На сегодняшний день нашей целью является роботизация различных процессов в складских помещениях. Пока ещё рано говорить об эффективности проекта, поскольку он только запускается, однако, мы шаг за шагом будем отстраивать процессы и внедрять роботов в “постоянную” складскую жизнь. До конца года наш план - перевести 30% операций по перемещению с зоны приемки в зону хранения в роботизированный режим. Мы благодарны коллегам из "Автомакона", которые вопреки ряду трудностей взяли проект в свои руки и инициировали его масштабный запуск».

«ВкусВилл» тестировал частичную роботизацию распределительного центра «Домодедово», используя автономные вилочные погрузчики F-02. Благодаря этому удалось добиться более высокой точности управления запасами, сохраняя при этом возможность совместной работы роботов и человека на РЦ. В результате внедрения было выявлено, что после интеграции роботов не требуется никаких дополнительных доработок, поскольку роботы демонстрируют наивысшую эффективность при равномерной загрузке. Ожидается экономия ресурсов в размере 20-30%. Дополнительно для обеспечения гибкости и надежности работы, есть возможность использовать робота, как обычный погрузчик на случай нештатных ситуаций , а также наличие запасных роботов.

На основе полученных данных, специалисты разработали требования к новым моделям роботов и приняли решение о внедрении установочной партии из 10 роботов новой модели — AK-2000. На данный момент «ВкусВилл» уже внедрили роботов AK-2000 на своих объектах. Этот шаг направлен на дальнейшее увеличение производительности склада и сокращение издержек.

Внедрение роботов AGV позволит «ВкусВиллу» автоматизировать процессы перемещения товаров, сократить время обработки заказов и повысить точность операций, что приведете к улучшению качества обслуживания клиентов.

***

«ВкусВилл» — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 г. предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом «Избенка». В марте 2024 г. работают более 1,85 тыс. магазинов и более 150 дарксторов в 155 городах России. Работает мобильное приложение «ВкусВилл» и интернет-магазин vkusvill.ru.

«Автомакон» — cистемный интегратор, который выполняет широкий пул задач в области автоматизации ритейла, дистрибуции, производства, логистики, госсектора. Предлагает клиентам передовые и наукоемкие технологии: занимается комплексной автоматизацией бизнеса любого масштаба, промышленной роботизацией, а также цифровизацией производственных процессов, фокусируется на заказной разработке программного обеспечения, в т.ч. на платформе «1С», консалтинге, внедрении сложных информационных систем, разрабатывает и внедряет инновационные решения в области машинного обучения, аналитики, управления данными, IoT (интернет вещей).