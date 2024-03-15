В гимназии Ростовской области детей в школе будет учить робот

В гимназии поселка Каменоломни, Ростовской области, детей в школе будет учить робот. Promobot станет учителем и будет выполнять образовательные функции, помогая преподавательскому составу выполнять важные образовательные задачи. Об этом CNews сообщили представители Promobot.

Учебное заведение внедряет инновационные методы обучения, взаимодействуя с роботом посредством специальных методических материалов. Робот, обладающий мобильностью и автономией, способен распознавать препятствия, передвигаться по первому этажу, и взаимодействовать с детьми.

«Одним из главных преимуществ использования роботов в образовании является их способность к персонализации обучения. Каждый ребенок уникален, и робот, оснащенный передовыми технологиями, способен адаптироваться к потребностям учеников. Робот может рассказать интересные факты из разных областей знаний, и главное, стать хорошим другом для учеников», — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Робот «Василий», помимо своей образовательной функции, проявляет общительность, запоминает лица и имена детей, а также способен приветствовать всех, кого видит. Робот будет использоваться не только на уроках робототехники, но и в качестве друга для младших классов. Вопреки распространенным опасениям, директор гимназии подчеркнул, что робот не призван заменять живых учителей, а служит дополнительным ресурсом и консультантом на уроках.

Робот Promobot V.4 — это сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. Робот может трудиться консультантом, администратором, гидом или учителем. Promobot на 80% состоит из отечественных комплектующих и может быть адаптирован под особенности любой учебной программы.

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Компания Promobot основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». Роботы Promobot трудятся в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.