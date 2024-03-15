Совокупная аудитория ИИ-сервисов Сбербанка GigaChat и Kandinsky достигла 18 млн пользователей

Совокупное количество пользователей нейросетей Сбербанка GigaChat и Kandinsky с момента релиза достигло 18 млн. Сбербанк запустил GigaСhat весной 2023 г., а в сентябре 2023 г. открыл к ней доступ всем желающим. Искусственный интеллект может решать множество задач, например, поддерживать беседу, писать тексты, генерировать код и др. А включение в ансамбль нейросети Kandinsky дает GigaChat навык создания изображений. Kandinsky понимает запросы из широкого списка более чем на 100 языках, пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя самые разные стили. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Очень популярной у пользователей GigaChat оказалась функция создания уникальных открыток к праздникам на 14 февраля и 8 марта. За месяц 1,4 млн пользователей «ВКонтакте» создали более 2 млн открыток. Кроме того, сервис обрабатывал множество запросов о написании текстов, генерации изображений, тезисном пересказе. Всего за месяц GigaChat «ВКонтакте» обработал порядка 12 млн запросов.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы очень рады, что наши AI-сервисы все более популярны у пользователей. Команды разработчиков Сбера активно трудится над тем, чтобы решения становились еще лучше. Так, в самое ближайшее время мы выпустим новую версию нейросети Kandinsky. Она откроет перед пользователями еще больше возможностей для работы с изображениями и видео, и будет заметно лучше по качеству их генерации».

GigaChat доступен всем пользователям через веб-версию, Telegram и «ВКонтакте», бесплатно — достаточно просто начать диалог с GigaChat. Также нейросетевая модель доступна во всех умных устройствах Sber и в мобильном приложении «Салют» на Android.

Оценить возможности нейросети Kandinsky можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram- и в VK-ботах, на сайте rudalle.ru. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Салют», а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Сгенерировать анимацию и видеоролики можно на платформе fusionbrain.ai и в Telegram-боте — для этого нужно оставить заявку на доступ.

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