CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила интернет в Промышленном округе Якутска

МТС усилила покрытие сети LTE в Промышленном округе Якутска. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета МТС выросла на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила покрытие LTE на территории 170 квартала и промышленного массива в районе Якутского хлебокомбината, на пресечении улиц Очиченко и Кржиновского. Сеть покрывает магазины стройматериалов, автоцентр и автосервисы, тепличное хозяйство, склады, гаражи, территорию около ТРК «Ураса Молл» и прилегающие к местности жилые дома. Теперь сотрудники организаций в этой локации могут с комфортом пользоваться онлайн-кассой, вести электронный документооборот, вести коммуникацию с клиентами при помощи мессенджеров по видеосвязи и пересылать «тяжелый» контент даже в часы повышенной нагрузки на сеть.

«Мы продолжаем развивать нашу сеть в Якутске и устанавливать дополнительное телеком-оборудование в тех местах, где это необходимо. Причем мы улучшаем покрытие не только в центре города и жилых микрорайонах. Теперь нашим абонентам, которые проводят рабочее время и приезжают по необходимости в Промышленный округ, доступны все цифровые сервисы на более высокой скорости. А собственникам предприятий обновленная сеть LTE позволит внедрять дополнительные цифровые решения – например, передавать информацию через облачные сервисы с любых устройств или использовать платформы онлайн-коммуникаций», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще