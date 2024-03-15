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«Диасофт» разработала программный продукт для автоматизации контроля качества изделий

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Контроль качества изделия» для автоматизации проверки качества товаров и услуг. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.ERP.

«Контроль качества изделия» помогает обеспечить системный подход к процессам контроля и в результате повысить качество продукции предприятия, минимизировать количество брака, попадающего к заказчикам.

Функционал продукта «Контроль качества изделия» позволяет решить следующие задачи: планирование и проведение мероприятий по контролю качества; контроль показателей качества продукции и услуг; выдача сертификата качества на партию изделий; возврат изделий с дефектами на производство для устранения; сбор и анализ данных по проведенным проверкам.

В случае успешного результата проверок изделия получают сертификат о пригодности. При обнаружении дефектов предусмотрен функционал возврата продукции на производство для устранения брака, а также совершенствования системы производства.

Продукт «Контроль качества изделия» позволяет сотрудникам отдела качества и начальникам производственных цехов сократить трудозатраты и повысить эффективность процессов производства.

«Контроль качества изделия» реализован в микросервисной архитектуре, он может быть бесшовно интегрирован с продуктами платформы развития Digital Q.ERP компании «Диасофт» или решениями других вендоров и быстро введен в эксплуатацию.

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