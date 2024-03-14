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R-Style Softlab вывела на рынок новый сервис автоматизации HR-процессов

Российская ИТ-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, пополнила портфель предложений для цифровой трансформации компаний новым сервисом: комплексная автоматизация HR-процессов.

Направление включает в себя аудит требований к проекту и бизнес-процессов компаний, подбор HR-систем с учетом функционала ИТ-инфраструктуры заказчика, закупку лицензий и внедрение решений с последующей интеграцией с существующими системами.

«Внедрение технологий цифровой трансформации HR-процессов позволяют провести полную автоматизацию HR-цикла компании или его отдельных составляющих, таких как процессы привлечения и найма сотрудников, обучение и развитие, формирование кадрового резерва и другие», – сказала лидер HRtech-направления R Style Softlab Дарья Колотова.

В портфеле решений представлены такие продукты как кадровый электронный документооборот (КЭДО), учетные системы, HCM и HRM-системы, омниканальная HR-платформа и другие решения для автоматизации подбора и работы с персоналом компаний.

R-Style Softlab обладает партнерским статусом ведущих отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) и производителей оборудования. Для HR- автоматизации в партнерском хабе компании представлены решения вендоров для реализации главных трендов рынка: переход на отечественное ПО с сохранением пользовательских сценариев, подключение возможностей искусственного интеллекта, выполнение требований безопасности, включая развертывание решений в закрытом контуре.

«Несомненным преимуществом HR-автоматизации является мобильность современных решений. Сотрудники могут оперативно решать множество вопросов с ноутбука и даже смартфона. Автоматизированные решения ускоряют процесс закрытия вакансий, снижают затраты на документооборот, а также предоставляет гибкие инструменты для управления талантами», — отметила Дарья Колотова.

Различные группы HR-решений, представленные в новом сервисе, могут закрыть задачи всего HR-цикла, либо применяться для решения точечных задач. При этом широкие интеграционные возможности инструментов позволяют подключить их к уже существующим в компаниях решениям.

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