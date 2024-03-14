Powercom выпустил источники бесперебойного питания DRU второго поколения

Компания Powercom выпустила на российский рынок обновленную резервную модель источников бесперебойного питания. DRU-500 и DRU-850, мощность которых отображена в названиях моделей, предназначены для использования на промышленных объектах и обеспечивают непрерывное управление производственными процессами. ИБП необходим для защиты производственного оборудования, линий упаковки и сетевых устройств от перенапряжения, ВЧ и импульсных помех, перегрузки и короткого замыкания. Об этом CNews сообщили представители Powercom.

Среди главных новшеств DRU-500 и DRU-850 — обновлена элементная база (установлена новая материнская плата с усовершенствованным микропроцессорным управлением, энергосбережением и системой звуковой сигнализации), добавлены новые возможности удаленного мониторинга и управления (можно добавить SNMP карту, протокол MODBUS), также появилась опция добавления внешнего блока реле с «сухими контактами». Время автономной работы аккумуляторов увеличилось.

ИБП имеют возможность холодного пуска, оснащены коммуникационным портом RS232. Они заключены в легкий компактный корпус с возможностью монтажа на Din-рейку. Комплектуются кабелем RS-232/DB9. Гарантия производителя 24 месяца. Срок службы 10 лет.

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Основанная в 1987 г., компания Powercom является поставщиком источников бесперебойного питания и оборудования для защиты электроснабжения. Компания разрабатывает, производит и обслуживает широкий спектр ИБП мощностью до 3600 кВА различных форм-факторов, включая решения на литий-ионных АКБ. Также в портфеле производителя есть комплексные решения по электропитанию, включая серверные шкафы, PDU, системы охлаждения. Решения Powercom используются в ЦОД, на производствах, в научных, медицинских, коммерческих и государственных учреждениях. Российским партнерам компания предлагает полный спектр услуг – от технического аудита объектов до послегарантийного ремонта и сервисного обслуживания, а также обучение инженеров заказчиков. Штат квалифицированных инженеров, гарантированное наличие запасных частей на складе позволяют команде Powercom оперативно решать любые задачи по обслуживанию и ремонту оборудования, в том числе на объектах заказчика. Полный цикл собственного производства позволяет осуществлять строгий контроль выпускаемой продукции. Гарантийное и постгарантийное сопровождение осуществляется широкой сетью авторизованных сервисных центров на всей территории России.

Сайт: www.pcm.ru

Дополнительная информация может быть предоставлена пресс-службой компании POWERCOM: +7(495) 651-62-81, press@pcm.ru.