Мониторы ELSA на российском рынке

Компания diHouse объявляет о появлении в своем портфеле нового бренда и заключении эксклюзивного контракта с компанией ELSA, занимающейся производством мониторов, компьютерной техники и комплектующих для ПК. Первой продукцией ELSA, выходящей на российский рынок, выступили новые мониторы компании, уже доступные для заказа партнерам. Об этом CNews сообщили представители diHouse

Российский рынок мониторов по итогам 2023 г. показал рост 19% по сравнению с 2022 г., в отличие от мирового рынка, который по оценкам TrendForce упал на 7,3%. При этом эксперты ожидают продолжения роста отечественного рынка, и основными причинам видятся: обновление устройств, приобретённых в пандемийный год; продолжающийся тренд на удаленную работу; внутренний экономический рост, требующий больше рабочих мест и другие.

Линейка мониторов ELSA для российского рынка включает недорогие модели для домашнего использования, офисные рабочие лошадки, а также доступные по цене игровые мониторы. Все модели, в том числе базовые, оснащены матрицей с частотой обновления не менее 100 Гц, обеспечивающей плавное и четкое изображение. Помимо портов HDMI, DisplayPort, Audio out для подключения необходимой техники, мониторы имеют разъем Type-C, позволяющий подсоединить к нему смартфон. Все модели совместимы со стандартными настенными креплениями VESA.

Помимо стандартных рабочих вариантов, бренд предлагает модели для геймеров, сравнимые по характеристикам с продукцией крупных конкурентов. Например, ELSA EA271FX Pro и ELSA EA321GX c широкой диагональю 27" и 32" и увеличенной частотой обновления 360 и 240 Гц соответственно. Яркость 300 кд/м² обеспечивает максимально реалистичное, четкое и детализированное изображение. Модель ELSA EA321GX отличается высоким уровнем контрастности матрицы VA, в несколько раз выше, чем у моделей с IPS-матрицей. Рекомендованные розничные цены на модели составляют 39,59 и 28,89 тыс. руб. соответственно.

Богатая история бренда ELSA берет свое начало в 1980 г.: компания начала с производства профессиональных видеокарт, постепенно расширяя ассортимент до материнских плат, моноблоков, телевизоров, проекторов. Мониторы ELSA являются качественным и доступным вариантом и обладают всеми необходимыми характеристиками для игрового процесса и комфортной работы за компьютером.