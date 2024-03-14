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Интеллектуализация ЭДО: «Цитрос» от SL Soft

Применение ИИ повышает эффективность электронного документооборота. Продукты «Цитрос» могут использоваться вместе с интеллектуальными сервисами, построенными на базе «Преферентум», бренда, который также входит в линейку SL Soft. Синергия продуктов делает использование «Цитрос» удобнее и проще для пользователей, сокращая время выполнения рутинных операций.

ИИ проводит первичную обработку поступающих документов — сервис анализирует содержимое файлов, классифицирует их и далее распределяет по нужным адресатам. При этом извлеченная информация автоматически попадает в регистрационные карточки документов. Также интеллектуальный ассистент ищет типовые ошибки, например, в НДС, реквизитах, сроках действия доверенностей и т.д.

Для пользователей существенно меняется механизм поиска информации: теперь сотрудники могут вводить запросы на естественном языке — система подберет релевантные документы по ключевым словам, их синонимам и связанным понятиям. В том числе это положительно влияет на процессы подготовки проектов ответов на запросы регулирующих органов, что снижает вероятность получения штрафов.

Из других полезных функций — индивидуальные подсказки, которые основываются на предыдущих действиях сотрудника, ранжирование документов по срочности, прогнозирование резолюций.

Внедрение интеллектуальных сервисов в «Цитрос» позволяет значительно сокращать трудозатраты руководителей, ассистентов и координаторов в процессе обработки входящих документов. Проверка данных минимизирует вероятность ошибок, а удобный поиск облегчает работу с документами.

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