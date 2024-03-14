Голосовой помощник линии 122 в Тульской области стал лучше распознавать адреса абонентов

Компания BSS упростила распознавание адресов голосовым помощником на линии «122» в Тульской области. Специальный адаптер переводит адрес, сообщенный абонентом, в формат государственного адресного реестра (ГАР). Об этом CNews сообщили представители BSS.

При вызове врача пациенты порой задают виртуальному помощнику настоящие головоломки. Как роботу понять адрес, по которому надо приехать врачу, если он произносится в свободной форме. И нередко пациент вызывает врача, находясь не по адресу прикрепления к медучреждению, что также затрудняет его идентификацию. В такой ситуации голосовой помощник не может обработать запрос и переводит на оператора. Но команда нашла оригинальное решение – разработала адаптер ГАР (государственный адресный реестр) и интегрировала его с роботом.

Адаптер преобразовывает адрес, озвученный абонентом в произвольной форме, под единый формат ГАР. Затем робот уточняет у абонента адрес, и, если все правильно, адресу присваивается уникальный ID. Далее преобразованный адрес передается в медицинскую информационную систему для вызова врача на дом.

Теперь, когда абонент звонит на линию 122 для вызова врача на дом и называет адрес, в том числе отличный от адреса прикрепления – голосовой помощник легко обрабатывает запрос и оказывает услугу.

В 2024 г. BSS планирует добавить опцию «подсказки» в функционал голосового помощника. Это позволит более быстро определить адрес абонента, если по запросу адаптер нашел несколько вариантов. В таких случаях робот запросит только недостающую информацию для определения адреса. Например, номер квартиры или корпуса, если абонент забыл сообщить данные сведения.

«Адаптер ГАР — это еще один шаг к повышению эффективности и продуктивности медицинского голосового помощника Тульской области. Мы без преувеличения считаем его одним из лучших не только среди внедренных нами в более чем 10 регионах, но и среди аналогичных решений других разработчиков. Успех данного проекта — слаженная работа команд BSS и заказчика, который активно обучается и формирует собственную экспертизу по эксплуатации и развитию решений на базе искусственного интеллекта. Уверен, что мы еще не раз будем рассказывать с приставкой «мы первые» о результатах проекта», – сказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.