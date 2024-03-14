ГК Softline помогла АО «БКИ СБ» повысить уровень защищенности мобильного приложения и веб-ресурсов

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, провела пентестирование веб-сайтов и приложения «БКИ СБ». Это позволило заказчику устранить потенциальные риски безопасности и повысить информационную защищенность систем. Об этом CNews сообщили представители Softline.

АО «БКИ СБ» является одним из крупнейших бюро кредитных историй России. К организациям банковского и финансового сектора предъявляются высокие требования по соблюдению безопасности, поэтому компания тщательно подходит к выбору поставщиков услуг ИБ. АО «БКИ СБ» уже имело опыт взаимодействия со специалистами ГК Softline и обратилось после успешного проведенного пилотного проекта системы предотвращения утечек конфиденциальной информации.

Новым запросом стало проведение тестирования на проникновения (пентеста) веб-ресурсов АО «БКИ СБ» в соответствии с положениями Центрального Банка России. Кроме того, было проведено тестирование мобильного приложения, находящегося на стадии разработки.

Работы были выполнены специалистами «Инфосекьюрити» (входит в ГК Softline), которые специализируются на услугах в области ИБ, обладают соответствующей сертификацией и большим опытом в раскрытии киберпреступлений, проведении тестов на проникновение и исследовании цифровых носителей.

Экспертам необходимо было найти уязвимости через имитацию деятельности злоумышленников, включая проведение специализированных атак, подбор паролей и другие методы. По итогам пентеста команда специалистов не только предоставила результаты проверки и подробный технический отчет, но и полный анализ найденных недостатков. АО «БКИ СБ» узнало об уровне критичности уязвимостей, о необходимых мерах для их исправления, а также получило общие рекомендации для повышения защищенности инфраструктуры.

По итогам проекта АО «БКИ СБ» исправило выявленные недостатки, что поможет предотвратить потенциальные угрозы кибербезопасности со стороны злоумышленников.

«Мы ценим специалистов Softline, работающих с нами по линии услуг ИБ, и каждый раз убеждаемся в высокой компетентности команды, оперативности и отзывчивости сотрудников. Также хочу отметить гибкость компании: эксперты Softline грамотно перестроили рабочие процессы для оптимизации сроков проекта. Благодаря этому мы смогли усилить безопасность корпоративных веб-сайтов», — сказал Олег Лагуткин, генеральный директор АО «БКИ СБ».

«Скоринг Бюро является крупной и достаточно закрытой структурой, и проявленное к нам доверие только подтверждает высокую экспертизу Softline на рынке информационной безопасности. У компании есть большой опыт в проведении таких работ, и наши специалисты хорошо ориентируются в требованиях регуляторов к обеспечению защиты информации, что позволило нам успешно завершить этот и многие другие проекты», — сказал Роман Паладий, менеджер по работе с ключевыми клиентами в ГК Softline.

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ПАО «Софтлайн» — имеет более чем 30-летний опыт, широкое региональное присутствие в более чем 25 представительствах по всей России и доступ к квалифицированным кадрам. В штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

Акционерное общество «Бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (далее — «БКИ Скоринг Бюро») — разрабатывает специальные предложения по взаимодействию с организациями финансового рынка, предоставляя услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества, которые необходимы для развития бизнеса. Бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» имеет базу из более чем 707,5 млн кредитных историй физических лиц и 3,8 млн кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2 тыс. организациями на контрактной основе. БКИ «Скоринг Бюро» является действительным членом Национального совета финансового рынка (НП «НСФР»).