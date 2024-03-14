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«Газинформсервис» и «ИТ-Контур» объявили о совместимости своих ИТ-решений

Компании «Газинформсервис» и «ИТ-Контур» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и АРС («Аналитическая Расчетная Система»).

Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и АРС при соблюдении требований, указанных в эксплуатационной документации. Соответствующий сертификат совместимости подписан обеими сторонами.

Jatoba – отечественная СУБД. Она подходит для импортозамещения таких иностранных продуктов как Oracle, Microsoft SQL Server, бесплатной версии PostgreSQL.

АРС – технологическая платформа для быстрой разработки приложений (RAD – Rapid Application Development).

«Изначально АРС была реализована на СУБД Oracle и в таком виде получила опыт практического применения. Партнерство с «Газинформсервис» позволило нашей компании в короткие сроки реализовать перенос АРС на СУБД Jatoba. В таком импортонезависимом варианте это предоставляет нам новые возможности по работе на российском рынке», – сказал Евгений Чубров, директор по развитию компании «ИТ-Контур».

«В части работы с данными процесс автоматизации накладывает особые требования ко всем узлам системы – от него зависит успешность выполнения задач, поставленных перед этими системами. Отечественная разработка СУБД Jatoba предоставляет для наших партнеров «ИТ-Контур» опцию стабильной отказоустойчивой работы с базами данных, а также другие возможности продукта», – сказал заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

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