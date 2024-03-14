Досрочный этап ЕГЭ-2024 будут контролировать почти 3,5 тыс. видеокамер «Ростелекома»

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет с 22 марта по 22 апреля 2024 г. В каждом помещении установлено не менее двух IP-камер — всего 2,1 тыс. устройств в 123 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Охват аудиторий видеонаблюдением составил 100%, это гарантирует объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система видеонаблюдения «Ростелекома» организована на базе защищенных каналов связи. Все цифровые камеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответы остаются в тайне.

Видео из аудиторий в режиме реального времени будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях России, будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения также попадет на портал видеонаблюдения. Доступ к порталу получат представители РЦОИ, органов исполнительной власти, подведомственных им организаций, наблюдатели.

IP-камеры также смонтированы в 699 аудиториях региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводится обработка экзаменационных материалов, а также работают эксперты предметных и апелляционных комиссий.

При организации видеонаблюдения, передачи и хранения видеозаписей «Ростелеком» задействует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, географически распределенные по территории России, оснащенные новейшими системами защиты от хакерских атак. Архив видеозаписей ЕГЭ-2024 будет храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 апреля 2025 г. Для повышения надежности запись будет дополнительно осуществляться на локальную карту памяти, установленную в каждой камере.

Нарушения во время экзаменов будут контролировать наблюдатели, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Машинное зрение ежедневно будет просматривать онлайн-видеопоток из 270 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из 1000 аудиторий. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена: использования запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) и выноса контрольно-измерительных материалов. Нейросеть подаст сигнал при фиксации нарушения, система автоматически отметит его и запись поступит на проверку к наблюдателю, затем на утверждение к модератору, а после — на отработку в пункт проведения экзаменов. Такой многоступенчатый контроль позволяет повысить объективность оценки выпускных экзаменов.

«5 марта “Ростелеком” проверил технологическую готовность системы видеонаблюдения, задействованной в проведении досрочного периода ЕГЭ. Тренировочные мероприятия — важный этап подготовки к проведению экзаменов без серьезных организационно-технологических сбоев. Пробное тестирование гарантирует корректную работу оборудования, обеспечивающего прозрачность проведения экзаменов. Система видеонаблюдения “Ростелекома” показала полную готовность к проведению экзаменов в досрочный период», — сказал директор департамента национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин.

В дни экзаменов специалисты провайдера будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от хакерских атак.

Для пользователей портала организована бесплатная горячая линия в формате 8-800. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов России. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

Государственные экзамены в 2024 г. пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 22 апреля), основной (с 23 мая по 1 июля), дополнительный (с 4 по 23 сентября) — в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.