«Базис» первым в России представил полностью импортонезависимую экосистему решений для виртуализации ИТ-инфраструктуры

«Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, первым в России представил импортонезависимую экосистему продуктов и технологий виртуализации с собственной кодовой базой. Входящие в состав экосистемы решения по своим возможностям не уступают зарубежным аналогам, помогают заказчикам повысить долю использования отечественного ПО в рамках стратегий цифровой трансформации и соответствуют требованиям государства в части надежности и безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

Продукты новой экосистемы «Базиса» – от инструментов управления виртуальной инфраструктурой и средств ее защиты до конвейера для организации полного цикла разработки– это собственные проприетарные разработки компании. Флагманскими продуктами являются Basis Dynamix, платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами, и Basis Workplace 2.0, платформа виртуализации рабочих мест. Их функциональность в полной мере соответствует иностранным продуктам, например, от VMware и Microsoft (Azure/Hyper-V).

Basis Dynamix доступен в трех конфигурациях, адаптированных под различные потребности клиентов: Basis Dynamix Standard – простая и гибкая система управления средой виртуализации, она подходит для заказчиков, которым необходима базовая функциональность, например, для организации экономичного облака на виртуальных машинах; Basis Dynamix Enterprise – высокопроизводительное решение на базе динамической инфраструктуры, позволяющее управлять виртуальными средами. Поддерживает автоматизацию развертывания Kubernetes и подход Infrastructure-as-Code, подойдет крупным компаниям для организации облака корпоративного уровня; Basis Dynamix Cloud Control – решение для управления кластерами, расположенными в разных ЦОДах, через единый интерфейс управления, подойдет для организаций с разветвленной сетью региональных офисов, для группы компаний или облачных провайдеров.

Другой флагманский продукт, Basis Workplace 2.0, предназначен для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Клиент получает удобные инструменты администрирования и поддержки пользователей. По сравнению с предыдущей версией Basis Workplace 2.0 работает на 22% быстрее и практически достигла паритета по производительности с иностранными решениями.

Помимо флагманов, новая продуктовая экосистема «Базис» включает в себя комплементарные решения, которые закрывают спектр задач, связанных с управлением динамической инфраструктурой: Basis Migration Assistant – ассистент миграции, который обеспечивает быстрый и безопасный переход с различных иностранных систем виртуализации; Basis Virtual Protect для резервного копирования виртуальных машин и кластеров Kubernetes; Basis Guard для обеспечения высокого уровня доступности бизнес-приложений благодаря репликации данных на резервную площадку; Basis Digital Energy для организации полного цикла разработки, тестирования и сопровождения информационной системы; Professional Services включает техническую поддержку и консалтинговые услуги 24/7, связанные с использованием и внедрением продуктов «Базис».

Для защиты конечных устройств, данных, систем виртуализации и облачных платформ «Базис» включил в экосистему решения, обеспечивающие информационную безопасность – Basis Workplace Security и Basis Virtual Security. Более того, ряд продуктов экосистемы сертифицирован ФСТЭК, что позволяет использовать их в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Экосистема «Базис» помогает цифровой трансформации бизнеса: благодаря серверной виртуализации можно до 30% эффективнее использовать физические серверы, а перенос обработки информации в облако позволяет снизить операционные расходы компании на оснащение рабочих мест сотрудников.

«Команда «Базис» накопила более чем 10-летний опыт работы в области виртуализации и применила его для создания новой экосистемы продуктов, которая полностью удовлетворяет запросы клиентов в различных сегментах экономики. «Базис» – единственный вендор на российском рынке инфраструктурных решений с собственной кодовой базой. Наши продукты соответствуют или превосходят международные аналоги, позволяя клиентам повысить долю использования российского ПО в рамках реализации стратегий цифровой трансформации и сэкономить до 90% затрат и времени при миграции. «Базис» является лидером виртуализации на российском рынке, обеспечивая работу более 95% мощностей в Единой государственной облачной платформе. Более 120 государственных информационных систем и сервисов уже используют наши решения, подтверждая успех их внедрения», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».