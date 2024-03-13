Zero-code платформа Nocode.ru включена в реестр ПО Минцифры

Платформа Nocode.ru, разработанная ИТ-компанией Artsofte, включена в Единый реестр отечественного ПО Минцифры от 7 марта 2024 г. ГК Artsofte — поставщик SAAS-решений, входящий в топ-30 по России в рейтинге CNews.

Платформа позволяет собирать различные сервисы без привязки к конкретной отрасли, опираясь на процессы компаний. На таких платформах можно настраивать бизнес-процессы и полномочия для разных ролей, добавлять в сервис специфическую функциональность и интегрировать его с другими системами при помощи визуального программирования — то есть без зависимости от вендора. Об этом CNews сообщили представители Nocode.

«Nocode.ru — первое российское решение, на 100% созданное в концепции zero/no-code и включенное в реестр. Это явное подтверждение интереса к данного класса инструментам разработки и потенциале их развития и использования на российском рынке. Включение платформы в реестр позволит нашим партнерам использовать решение в создании собственных импортозамещающих решений», — сказал руководитель партнерского направления Nocode.ru Игорь Митюнин.

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Nocode.ru — платформа для цифровой трансформации. Позволяет создать экосистему цифровых сервисов для внешних и внутренних пользователей с поддержкой необходимой бизнес-логики и любым интеграционным окружением.