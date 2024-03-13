CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Импортонезависимость
|

Zero-code платформа Nocode.ru включена в реестр ПО Минцифры

Платформа Nocode.ru, разработанная ИТ-компанией Artsofte, включена в Единый реестр отечественного ПО Минцифры от 7 марта 2024 г. ГК Artsofte — поставщик SAAS-решений, входящий в топ-30 по России в рейтинге CNews.

Платформа позволяет собирать различные сервисы без привязки к конкретной отрасли, опираясь на процессы компаний. На таких платформах можно настраивать бизнес-процессы и полномочия для разных ролей, добавлять в сервис специфическую функциональность и интегрировать его с другими системами при помощи визуального программирования — то есть без зависимости от вендора. Об этом CNews сообщили представители Nocode.

«Nocode.ru — первое российское решение, на 100% созданное в концепции zero/no-code и включенное в реестр. Это явное подтверждение интереса к данного класса инструментам разработки и потенциале их развития и использования на российском рынке. Включение платформы в реестр позволит нашим партнерам использовать решение в создании собственных импортозамещающих решений», — сказал руководитель партнерского направления Nocode.ru Игорь Митюнин.

***

Nocode.ru — платформа для цифровой трансформации. Позволяет создать экосистему цифровых сервисов для внешних и внутренних пользователей с поддержкой необходимой бизнес-логики и любым интеграционным окружением.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

В классификатор российского ПО добавили мессенджеры, электронный документооборот, системы роботизации и медицинское ПО

Максим Пеньков, платформа Сфера: «Защита данных начинается с их деперсонализации»

Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Власти ЕС помогали США следить за европейцами через MS Office 365. Вина установлена

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще