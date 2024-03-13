В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж

В офисе Восточный луч, компании застройщика из Владивостока, начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот «Иван» общается с людьми и отвечает на их вопросы, облегчая работу сотрудникам. Робот автономный — он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле со стороны человека. Об этом CNews сообщили представители компании Promobot.

Promobot V.4 обладает возможностью интеграции с информационной базой, предоставлять ответы на вопросы гостей и вызывать сотрудников по запросу, а также развлекать посетителей. В функционал робота также входит возможность взаимодействия с посетителями: песни, танцы и другие активности.

Фото: Promobot В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж

Робот становится надежным сотрудником для организации: он никогда не опаздывает, не отвлекается, не уходит в отпуск и не болеет. Это помогает ему работать в четыре раза эффективнее обычного сотрудника. Новый сотрудник постоянно находится в центре внимания: людям интересно взаимодействовать с роботом — как взрослым, так и детям.

«Мы уверены, что робот будет эффективным помощником. Посетителям не придется долго ждать обратной реакции от сотрудников, наш робот ускорит этот процесс и плюс ко всему повысит общее настроение. Информация в базе робота регулярно обновляется — это позволяет механизированному сотруднику давать правильную и актуальную информацию», — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Специально для робота компании Восточный луч, Promobot разработал лингвобазу о компании, ее ценностях и услугах. В базу вошли интересные факты, полезная информация и реализованные проекты. Также в разработку добавили ответы на частые вопросы.

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Компания Promobot основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». Роботы Promobot трудятся в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.