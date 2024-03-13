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В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3»

В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3».

Нотариальная палата Красноярского края объединяет 148 частнопрактикующих нотариусов и 40 помощников, а также у нотариусов края трудится около 150 сотрудников нотариальных контор. Таким образом, сегодня Красноярская нотариальная палата занимает первое место среди палат Сибирского федерального округа по количеству членов палаты.

Планетарные сканеры «ЭларСкан А3» предназначены для высококачественной бесконтактной оцифровки различных видов сшитых и расшитых документов формата до А3+, в том числе ветхих и нестандартных сшитых материалов, не позволяющих раскрыть документ более чем на 120 градусов. Сканеры «Элар» послужат для оцифровки наиболее востребованных архивных документов, различных по формату и степени сохранности. Перевод бумажных оригиналов в электронный вид позволит осуществлять оперативный доступ к необходимым данным, а также убережет документы от дальнейшего изнашивания.

Сканеры «ЭларСкан» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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