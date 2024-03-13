СП.АРМ выпустил на рынок новую систему для оказания услуг ранней помощи и комплексной реабилитации

Компания СП.АРМ представляет информационную систему qMS «Ранняя помощь и комплексная реабилитация». Внедрение решения в регионах позволит провести цифровую трансформацию сферы реабилитации и абилитации, вывести ее на новый уровень, а также выстроить межведомственное взаимодействие. Это одна из первых информационных систем, которая обеспечивает комплексный подход к встраиванию услуг оказания помощи на ранних этапах развития ребенка и последующей реабилитации. Подобные продукты на российском рынке пока представлены слабо. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Решение разработано совместно с АНО ДПО «Санкт-Петербургский института раннего вмешательства», федеральным научным центром реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта и Ассоциацией профессионального сообщества и родительских организаций по развитию ранней помощи.

Сегодня в России в медицинской реабилитации нуждаются 99,8% детей, в социальной – 97,8%, еще 62,3% нужна психолого-педагогическая помощь. У взрослых показатели примерно на том же уровне, только им еще требуется и реабилитация.

Информационная система qMS «Ранняя помощь детям и комплексная реабилитация» основана на технологии оказания услуг ранней помощи и комплексной реабилитации, и справочнике МКФ. Решение содержит алгоритмы работы и стандарты рабочих процессов в ходе ведения семьи, описывает подробно все этапы процесса: что должен выполнить в рамках своей компетенции каждый специалист команды социального учреждения. Система оснащена шкалами и не позволяет перейти к следующему шагу оказания услуг, пока не заполнены данные по предыдущим этапам, тем самым обеспечивая возможность соблюдения технологии в полном объеме.

Функциональность qMS обеспечивается в основном настройкой и адаптацией процессов под нормативные методические документы. Система формализует технологии оказания услуг по ранней помощи и позволяет работать с большим объемом информации. Это помогает организовать деятельность команды и предотвратить хаотичность внутри бизнес-процессов.

В систему интегрированы различные формы документов (возрастные нормы, электронные бланки и пр.). Это снижает количество часов ручного труда, высвобождая время специалиста на работу с семьей и индивидуальной программой ранней помощи. Команда взаимодействует с документами в одной информационной среде. Специалисты могут работать одномоментно в ИС, сохранять данные, обмениваться ими и обеспечивая преемственность передачи информации.

На базе qMS «Ранняя помощь и комплексная реабилитация» можно проводить обучение специалистов, выстраивать региональные системы реабилитации и абилитации. Система развивает единые межведомственные подходы к оказанию ранней помощи, стандартизирует порядок сопровождения ребенка и семьи в соответствующих программах. Она предлагает новые методологические и технологические решения межведомственного взаимодействия, а также реализует научно-доказанную технологию оказания услуг ранней помощи по принятым международным научным сообществом принципами и подходам.

Организация сбора и хранения структурированных качественных данных дает возможность совершенствовать системы поддержки принятия клинических решений и вести дистанционное сопровождение каждого случая. Решение содержит более 50 базовых наборов МКФ для автоматизации выбора категорий, автоматически формирует категориальный профиль по результатам проведенной оценки, использует мульти- и междисциплинарный подход к реабилитации, объективизирует мониторинг состояния ребенка. Работает как автономная система реабилитации и как часть МИС.

Также qMS «Ранняя помощь и комплексная реабилитация» открывает доступ к реестру организаций и специалистов, позволяет участвовать в разработке нормативно-правовой базы. Руководители учреждений могут с помощью системы вести необходимый аудит, формировать аналитические и статистические отчеты, контролировать все бизнес-процессы, а также качество оказываемых услуг. Специалисты получают необходимые подсказки, методическую помощь и возможность алгоритмизировать ежедневную работу.

«Информатизация ранней помощи – относительно новое направление, которое мы развиваем совместно с нашими партнерами. Наша новая система была апробирована 16 регионами-участниками проекта Федеральных президентских грантов. Ее внедрение позволило им сделать большой шаг вперед в вопросе оказания услуг по реабилитации и абилитации, вывело на новый уровень развития благодаря цифровой трансформации сферы. Уверен, что со временем комплексный и эффективный подход к диагностике и программы помощи детям и их семьям будут успешно реализованы и внедрены на уровне полноценного межведомственного взаимодействия», – сказал Александр Чесноков, руководитель группы рынка компании СП.АРМ.

«Наша основная задача – упростить и оптимизировать работу специалистов в этой сфере, включая работу с МКФ, обеспечить сопровождение и передачу данных между ведомствами. Система постоянно развивается, мы добавляем новые возможности. Например, полноценный учет курсов реабилитации с последующей аналитикой, настройку личного кабинета ребенка, телеконсультации с помощью видеоконференцсвязи. Внутри системы специалисты могут отслеживать работу, которая ведется с семьей и ребенком в настоящее время, выстраивать команду межведомственного взаимодействия. Использование qMS в подразделениях ранней помощи позволит повысить качество их услуг, сократить временные затраты на оформление документов, проводить необходимые процедуры и контролировать процесс их оказания», – отметил Валерий Носов, ведущий системный аналитик компании СП.АРМ.

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Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы с учетом мировых практик и зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 30 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов СП.АРМ — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.