Нижегородский девелопер ННДК подключает ЖК «Корица» и ЖК «Бекетов Парк» к платформе Ujin OS

Компания «Юникорн» (бренд Ujin) завершает технологическую интеграцию платформы умных зданий UJin OS на двух жилых комплексах в Нижнем Новгороде – ЖК комфорт-класса «Корица» (ул. Александра Хохлова) и ЖК «Бекетов Парк» (ул. Лузянина) девелопера ННДК («Нижегородская Девелоперская Компания»). Всего к платформе для умных зданий Ujin будет подключено более 600 квартир. Об этом CNews сообщили представители компании «Юникорн».

Подключение обоих объектов к Ujin OS позволит автоматизировать управление инженерными системами зданий и создаст единую цифровую среду для взаимодействия жильцов и обслуживающих организаций.

Территория ЖК будет оснащена системой видеонаблюдения без «слепых зон». Резидентам предоставят круглосуточный онлайн-доступ к просмотру трансляции с камер. С помощью кастомизированного мобильного приложения жители смогут управлять видеокамерами, получая видео поток в реальном времени, управлять шлагбаумами и воротами.

Также в мобильном приложении будет осуществляться прием видеовызова с домофона, удаленное открытие калитки. Вход в подъезд будет осуществляться с помощью смарт-карт. Единая служба консьержа поможет с индивидуальным решением вопросов.

Общение с управляющей компанией также переходит в онлайн: через мобильное приложение организована передача показаний и оформление заявок на обслуживание оборудования или благоустройство. Здесь же, в мобильном приложении, можно просмотреть квитанции за оплату коммунальных услуг и оплатить их.

«В стремительно развивающемся современном мире успешные компании, особенно на рынке девелопмента, вынуждены не просто подстраиваться под требования современных реалий и желания потребителя, но и опережать их, задавая новые тенденции. Подключение к платформе Ujin OS – это еще один уверенный шаг в будущее, это достойный пример человекоцентричности и, конечно, очень продуктивное сотрудничество! Мы уже отметили, что работа управляющей компании стала эффективнее и результативнее, так как жители с помощью приложения могут в любое время обратиться в УК с вопросами, предложениями, а также отправить заявку для решения бытовых вопросов», – сказал генеральный директор ГК «ННДК» Михаил Иванов.

«Мы уверены, что партнерство Ujin и ННДК станет хорошим примером создания единой цифровой среды здания, благодаря которой жизнь в новостройках будет максимально комфортной и безопасной. Внедрение открытой платформы нацелено на улучшение качества работы управляющей компании, для жителей это означает своевременное и эффективное обслуживание, доступный и качественный сервис», – отметила директор компании «Юникорн» Светлана Перминова.

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ООО «Юникорн» является разработчиком открытой интеграционной платформы для умных зданий Ujin OS, которая позволяет системно создавать единую цифровую среду и может быть подключена на объектах любого класса, а также интегрироваться с любыми инженерными и информационными системами. Платформа Ujin вошла в перечень особо значимых проектов в сфере строительства и ЖКХ, утвержденный Минцифры России, и получила грант от Российского фонда развития информационных технологий.