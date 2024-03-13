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На выборах президента в ЯНАО будут работать около 300 камер «Ростелекома»

«Ростелеком» обеспечил техническую готовность системы видеонаблюдения за президентскими выборами на Ямале. С 15 по 17 марта 2024 г. за ходом голосования в регионе будут наблюдать с помощью 282 цифровых камер. Их установили в помещениях 141 участковой избирательной комиссии (УИК). Кроме того, «Ростелеком» смонтировал и разместил видеостену в окружном центре общественного наблюдения, который расположен в Салехарде. На большой экран будет выведено изображение со всех избирательных участков округа. Это поможет сделать выборы на Ямале еще более прозрачными. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Андрей Гиберт, председатель избирательной комиссии ЯНАО: «Очень скоро жителям Ямала предстоит принять участие в выборах главы государства. Чтобы обеспечить легитимность процедуры голосования, не допустить нарушений общественного порядка, а также создать максимально удобные и безопасные условия для избирателей и общественных наблюдателей, участки оборудованы всем необходимым. В том числе, мы позаботились о видеонаблюдении».

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Фото: Ростелеком
На выборах президента в ЯНАО будут работать около 300 камер «Ростелекома»

На всех площадках участковых избирательных комиссий округа установлены по две компактные IP-камеры, а также телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения цифровых устройств с широким углом обзора попадают рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну голосования.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» на Урале: «Для обеспечения безопасности и стабильной работы телекоммуникационной инфраструктуры в период выборов 2024 г. на Урале мы подключили более 8000 камер, а также оборудовали резервными каналами связи все шесть региональных центров видеонаблюдения и узловые точки коммутации. В дни проведения голосования будет развернут федеральный ситуационный центр "Ростелекома", чтобы круглосуточно мониторить работоспособность линий связи и оборудования. При возникновении инцидентов более 500 аварийных бригад смогут быстро восстановить функциональность системы в любой точке Урала».

Для передачи и хранения записей «Ростелеком» задействует собственные центры обработки данных, распределенные по территории России. В них установлены новейшие системы, которые доказали свою эффективность при отражении хакерских атак во время проведения предыдущих выборов и Единого государственного экзамена.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 11,8 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с 48,1 млн абонентов и совместно с партнерами развивает видеосервис Wink.ru. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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