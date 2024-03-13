«Дикси» запустила аналитический портал для поставщиков

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») при поддержке компании Retail Services запустила аналитический портал для поставщиков.

На портале RS.Dixy партнеры розничной сети смогут оперативно получать актуальные данные о спросе, доле товара в ассортименте и категории, проникновении в чек, результатах промо-акций, наличии товара на полках магазинов и складах, уровне сервиса при поставках в распределительные центры и торговые точки и другую информацию, которая поможет поставщикам повысить эффективность продаж. Так, ресурс позволит оценить влияние всего цикла цепочек поставок на финальные продажи, отследить потребительское поведение через анализ карт лояльности. Партнеры сети также получат возможность следить за наличием товара в магазине без посещения торговой точки мерчандайзерами.

Данные предоставляются более чем по 35 параметрам – как по всей сети, которая объединяет около 2,2 тыс. торговых точек, так и в разрезе каждого отдельного магазина. Данные обновляются ежедневно, что позволяет быстро принимать решения.

В настоящее время свою продукцию в магазины «Дикси» поставляют около 1,3 тыс. поставщиков. В пилотном режиме к новому аналитическому порталу уже подключились первые поставщики, в том числе и те, кто пользуется аналогичным решением, внедренным в сети «Магнит».

Наталия Мусаилова, категорийный директор розничной сети «Дикси», сказала: «Аналитический портал «Дикси» для поставщиков – площадка, где в удобной структурированной форме собраны обширные данные, которые помогут нашим партнерам повысить гибкость и быстроту принятия коммерческих решений, и эффективность продаж. Подобный инструмент с 2020 г. внедрен в «Магните» и за эти годы показал высокую востребованность у поставщиков розничной сети. Мы также готовы делиться данными с нашими партнерами, чтобы вместе с ними развивать бренды и повышать лояльность покупателей».

Игорь Зеленько, директор по развитию Retail Services, сказал: «Открытый диалог между поставщиками и ритейлерами, сотрудничество и партнерство – то, ради чего мы в Retail Services разрабатываем наши IT-решения. Мы гордимся тем, что именно наша инфраструктура, опыт и экспертиза лежат в основе аналитического портала RS.Dixy. Мы стремимся дать поставщику как можно больше: регулярно обучаем работе в системе, консультируем, как максимально эффективно пользоваться порталом. При этом отталкиваемся именно от того, в чем задача: повысить уровень сервиса или нарастить продажи, разобраться с товародвижением или ассортиментом, проанализировать доступность товара на полке. Клиентская служба Retail Services всегда на связи, чтобы подсказать, какие инсайты искать в аналитике и как их интерпретировать для роста бизнеса».